Iran ra tối hậu thư, cảnh báo Mỹ hứng 'mưa bom bão đạn'

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: REUTERS

Theo tờ The Hill, ông Araghchi đưa ra cảnh báo này trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc các cuộc không kích tiếp theo sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

"Cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của mình. Đã đến lúc Nhà Trắng phải tự đưa ra quyết định” - ông Araghchi viết trên mạng xã hội X ngày 8-11, vài ngày sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ hôm 3-11.

"Đề xuất 2 ngày của chúng tôi vẫn giữ nguyên: hãy đáp ứng các yêu cầu, bao gồm việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, và các vị sẽ thấy kết quả. Hoặc nếu chọn chiến tranh, các vị sẽ chứng kiến những chiến binh tinh nhuệ, luôn đề cao cảnh giác của chúng tôi trút xuống những cơn mưa bom bão đạn" - ông viết tiếp.

Ông Araghchi ám chỉ rằng cử tri Mỹ đã quay lưng với Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vì phản đối cuộc chiến tại Iran.

Phó Tổng thống JD Vance, người được giới quan sát xem là ứng cử viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, cho rằng cuộc chiến tại Iran đã khiến phe Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện.

"Lý do chúng ta thất bại chính là cuộc chiến. Đích thân tổng thống cũng đã nói như vậy vào tối qua” - ông Vance đăng bài trên mạng xã hội sau khi có kết quả bầu cử.

Lời cảnh báo từ Tehran được đưa ra trong bối cảnh các nhà trung gian đang thúc đẩy Washington và Tehran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong đó, Qatar đóng vai trò dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao, và các bên Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cùng hậu thuẫn.

"Đề xuất 2 ngày" đề cập kế hoạch của Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại trong vòng hai ngày, ngay sau khi Mỹ chấp thuận một loạt các điều kiện then chốt.

Các điều kiện này bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Washington đối với các cảng của Iran, ngừng bắn trên mọi mặt trận và giải phóng các tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Ban đầu, Iran đề nghị mở cửa eo biển trong vòng một tuần sau khi Mỹ chấp nhận các yêu cầu, nhưng đã rút ngắn mốc thời gian này. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, đây được coi là "minh chứng cho cách tiếp cận đầy thiện chí của Iran".