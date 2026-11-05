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Hàn Quốc muốn đưa lực lượng chống hải tặc tiến gần eo biển Hormuz

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng khu vực hoạt động của đơn vị chống hải tặc Cheonghae tới vùng biển gần eo biển Hormuz, đồng thời tăng cường lực lượng.

Hàn Quốc muốn mở rộng lực lượng đến gần eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này dự định mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị chống hải tặc Cheonghae tới các vùng biển gần eo biển Hormuz hơn. Động thái này diễn ra sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người yêu cầu Seoul hỗ trợ trong cuộc xung đột tại Iran.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận chính phủ sẽ trình quốc hội kiến nghị gia hạn thời gian triển khai đơn vị này tại Trung Đông, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm 2026.

Đơn vị Cheonghae đã đồn trú tại Vịnh Aden từ năm 2009 để bảo đảm an toàn hàng hải cho các tàu thương mại. Theo Đài YTN, lực lượng này hiện gồm một tàu khu trục 4.400 tấn, một trực thăng tác chiến hải quân, tối đa ba xuồng bơm hơi vỏ cứng cùng khoảng 300 quân nhân.

Kiến nghị sẽ được trình lên quốc hội sau khi nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống Lee Jae Myung và nội các. 

Theo đó, khu vực tác chiến của đơn vị sẽ mở rộng đến các vùng biển gần cảng Duqm của Oman, cách eo biển Hormuz khoảng 650km. 

Báo Korea Herald đưa tin Seoul cũng sẽ triển khai thêm một máy bay tuần tra biển P-8A và tăng cường 75 nhân sự cho đơn vị này.

Trước đó, Tổng thống Trump từng chỉ trích sự hỗ trợ của Hàn Quốc đối với cuộc xung đột tại Iran là chưa đủ. Ông cũng cắt giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung lớn giữa lực lượng vũ trang hai nước vào mùa hè này, động thái gây lo ngại cho đồng minh của Mỹ.

Về phía Hàn Quốc, nước này phụ thuộc lớn vào dầu mỏ nhập khẩu, trong đó 70% nguồn cung năm 2025 đến từ Trung Đông và phần lớn được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ngày 18-9, Tổng thống Lee tuyên bố sẽ không triển khai lực lượng quân sự tới Trung Đông theo cách có thể lôi kéo đất nước vào xung đột, song khẳng định Seoul đang xem xét đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an toàn hàng hải tại khu vực này.

Hàn Quốc muốn đưa lực lượng chống hải tặc tiến gần eo biển Hormuz - Ảnh 3.Iran tuyên bố bắn hạ 'kẻ săn mồi' MQ-1 của Mỹ ở đảo Qeshm

Ngày 4-11, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện và bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm.

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    Chủ đề: eo biển Hormuz Hàn Quốc

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Trung Đông

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