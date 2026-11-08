Tàu chiến hướng về Trung Đông, công dân bị giục rời Iran: Mỹ sắp đánh lớn?

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz trong ảnh chụp nhìn từ Musandam (Oman) - Ảnh: REUTERS

Khả năng Mỹ nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran đang được chú ý sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11.

Dù để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Tehran, Washington những ngày gần đây lại liên tiếp có các động thái làm dấy lên lo ngại về một đợt leo thang mới tại Trung Đông.

Ông Trump cân nhắc tấn công

Theo trang tin Axios, ngay sau bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5-11 đã có cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu để thảo luận về Iran.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết ông sẽ sớm quyết định có nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran hay không.

"Tôi không muốn phá hủy phần còn lại của đất nước đó nếu có thể tránh được, nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi", ông tuyên bố.

Theo một nguồn tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn, dù chưa nhận được chỉ thị mới.

Đáng chú ý, ngày 6-11, Đài Fox News dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ tiết lộ Washington đang cân nhắc nối lại chiến dịch quân sự chống Iran vào ngày 9-11.

Thời điểm này được cho là trùng với kỳ trăng non tại Trung Đông, khi ánh trăng rất yếu hoặc gần như không có, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quân sự. Tuy nhiên phía Mỹ chưa xác nhận đã chọn thời điểm này.

Trước đó, Mỹ thậm chí đề nghị một số nước Trung Đông chuẩn bị cho khả năng Washington nối lại tấn công Iran sau bầu cử, theo các nguồn ngoại giao được Hãng tin AP dẫn lại.

Các đồng minh được cảnh báo đợt tấn công của Mỹ có thể kéo dài vài ngày, nhưng phản ứng của Iran và các lực lượng được nước này hậu thuẫn có thể khiến giao tranh kéo dài.

Mỹ tấn công hạn chế, loạt tàu chiến hướng tới Trung Đông

Những ngày gần đây, Mỹ đã tiến hành một số đòn đánh hạn chế nhằm vào Iran. Ngày 3-11, Washington đã tấn công đảo Qeshm nằm tại cửa ngõ eo biển Hormuz.

Washington cho biết hoạt động này là đòn đánh phòng vệ nhằm đáp trả việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nổ súng vào máy bay Mỹ tại Hormuz ngày 2-11.

Đến rạng sáng 7-11, Hãng thông tấn Tasnim tiếp tục đưa tin hai tên lửa đánh trúng đảo Qeshm.

Một dấu hiệu đáng chú ý khác là việc Mỹ tiếp tục điều động tàu chiến tới Trung Đông, nơi hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush đang hoạt động.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo trang The War Zone ngày 6-11, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tới Singapore trước khi tiếp tục hành trình sang Trung Đông. Tàu này được cho là sẽ dừng tại Singapore vài ngày và sẽ tiến vào khu vực phụ trách của CENTCOM khoảng giữa tháng 11.

Ngoài ra, nhóm tàu đổ bộ do USS Makin Island dẫn đầu, mang theo hơn 2.200 lính thủy đánh bộ, cũng được dự kiến triển khai tới Trung Đông.

Ngày 8-11, trang Azernews dẫn nguồn từ Hãng tin RT cho biết USS Makin Island đã rời căn cứ hải quân Yokosuka ở Nhật Bản và đang hướng tới khu vực trách nhiệm của CENTCOM. Mỹ hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Mỹ cảnh báo công dân, siết các tuyến tiếp tế Iran

Cùng với các hoạt động quân sự, ngày 7-11, các phái bộ Mỹ đồng loạt phát cảnh báo an ninh tới công dân tại nhiều nước Trung Đông, gồm UAE, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Iran và Israel.

Washington cảnh báo nguy cơ tấn công gia tăng, cũng như khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn đi lại. Công dân Mỹ được khuyến cáo chuẩn bị phương án dự phòng. Những người đang ở Iran cũng được yêu cầu rời đi ngay lập tức.

Cũng trong ngày 7-11, CENTCOM công bố thành lập lực lượng chuyên trách nhằm hạn chế các tuyến tiếp tế cho Iran, mở rộng sức ép ngoài phạm vi phong tỏa trên biển.

Lực lượng này sẽ phối hợp với các cơ quan khác của Mỹ để ngăn Tehran tiếp cận những nguồn lực phục vụ khôi phục năng lực quân sự.

Dù căng thẳng gia tăng, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn. Ngày 7-11, Qatar khẳng định đang duy trì vai trò trung gian nhằm ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng tìm giải pháp sau bầu cử giữa kỳ và bày tỏ tin tưởng các bên có thể đạt thỏa thuận.