Trung Đông tối 8-11: Israel cũng ẩn ý sắp đánh Iran lại; IRGC thẳng thừng chê đặc nhiệm Mỹ

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters và AFP, ngày 8-11, Iran, Mỹ và Israel tiếp tục khẩu chiến căng thẳng, trong bối cảnh nhiều vụ cháy, nổ được ghi nhận rải rác trên khắp Trung Đông.

Iran chê lực lượng đặc nhiệm mới của Mỹ

Ngày 8-11, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi đã công khai châm chọc lực lượng đặc nhiệm "Cổng Sắt" vừa được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố thành lập.

Trả lời hãng tin bán chính thức Fars, ông Mohebbi khẳng định: "Kế hoạch Cổng Sắt chỉ là trò múa chữ. Người Mỹ không thể đạt được mục tiêu gây sức ép kinh tế nặng nề, khiến kinh tế Iran sụp đổ bằng cách này".

Ông Mohebbi còn khẳng định Mỹ sẽ "bất lực" trong việc cắt đứt các kênh liên lạc giữa Iran với các nước láng giềng.

Lực lượng "Cổng Sắt" được CENTCOM tuyên bố thành lập ngày 7-11, gồm 20 nhân sự dân sự và quân sự, đặt tại bang Florida, có nhiệm vụ tìm cách ngăn chặn việc vận chuyển hệ thống vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, vật liệu trong diện bị trừng phạt và các dòng tiền bất hợp pháp qua biên giới trên bộ của Iran và biển Caspi.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper cho biết hoạt động của lực lượng đặc nhiệm sẽ tiếp tục hạn chế khả năng của Iran trong việc tài trợ cho những hoạt động mà Washington coi là khủng bố, xây dựng lại các nhà máy vũ khí và bổ sung lực lượng quân sự.

Israel nói nhiệm vụ Iran vẫn chưa xong

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz - Ảnh: AFP

Tại Israel, cũng trong ngày 8-11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tiếp tục ra tuyên bố đe dọa Iran.

Ông Katz cáo buộc: "Đối với Iran, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Iran đang tìm cách khởi động lại nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, cùng những hoạt động nghiêm trọng khác đặt Nhà nước Israel vào tình thế thực sự nguy hiểm".

Cùng với Washington, Tel Aviv từ lâu đã liên tục cáo buộc Tehran theo đuổi vũ khí hạt nhân. Đây cũng là một trong những lý do hai nước viện dẫn khi mở chiến dịch tấn công Iran hồi cuối tháng 2.

Ở chiều ngược lại, Iran luôn kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này. Vấn đề hạt nhân vẫn được xem là trở ngại lớn để Mỹ và Iran đi đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Cũng trong tuyên bố ngày 8-11, ông Katz cảnh báo lực lượng Hezbollah tại Lebanon sẽ phải hứng chịu "những đòn cực kỳ nặng nề" nếu cùng Iran tấn công Israel. Ông tiếp tục khẳng định Tel Aviv sẽ không rút khỏi các "vùng an ninh" ở Gaza, Lebanon và Syria.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông một lần nữa bị đẩy lên cao.

Những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục úp mở khả năng Mỹ quay lại tấn công quy mô lớn vào Iran, sau nhiều tuần xung đột chỉ dừng ở các cuộc giao tranh nhỏ. Tuy nhiên, theo AFP, ông Trump sau đó đã lùi bước.

Đáng chú ý, ngày 6-11, Đài Fox News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington xem ngày 9-11 là thời điểm thuận lợi nếu nối lại chiến dịch quân sự chống Iran.

Cũng theo Fox News, một quan chức Mỹ tiết lộ CENTCOM đang hoàn tất chuẩn bị cho khả năng này, dù chưa nhận được chỉ thị mới từ Washington.

Ở phía Tel Aviv, những tuần gần đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên tục đe dọa nối lại các cuộc tấn công Iran.

Tuy nhiên, vị thế chính trị của ông Netanyahu đang lung lay dữ dội, khi ông khó có thể còn tại vị lâu.

Tối 7-11, Văn phòng Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông Herzog đã quyết định giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho Chủ tịch Đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot.

Quyết định này được đưa ra sau khi ông Herzog tham vấn các nhân vật thuộc nhiều phe phái chính trị, trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua kết thúc mà không bên nào giành đa số rõ ràng.

Nếu ông Eisenkot lập chính phủ thành công, ông Netanyahu sẽ phải rời ghế thủ tướng.

Cháy nổ rải rác từ Hormuz tới Riyadh

Một tòa nhà hành chính của Tập đoàn Saudi Aramco tại Riyadh bị hư hại ngày 8-11 sau một nỗ lực tấn công - Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 8-11, IRGC thông báo thêm 3 tàu chở dầu đã bốc cháy tại eo biển Hormuz.

"Từ rạng sáng nay, 3 tàu chở dầu không tuân thủ quy định đã phát nổ và bốc cháy khi đi trên tuyến đường bất hợp pháp ở eo biển Hormuz", thông cáo của IRGC nêu.

Lực lượng này không cho biết tên hay quốc tịch của các tàu.

Cùng ngày, Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã bốc cháy ngoài khơi Khasab (Oman) từ hôm trước, khiến thủy thủ đoàn phải sơ tán.

Một tàu dầu khác cũng trúng "vật thể không xác định" trong ngày 7-11.

Truyền thông nhà nước Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đưa tin 22 người đã được cứu khỏi một con tàu đang cháy ở vịnh Oman và hiện trong tình trạng ổn định.

AFP cho biết chưa thể xác nhận các thông tin trên có cùng nói về một vụ việc hay không.

Tại Saudi Arabia, cũng trong ngày 8-11, một tòa tháp của Tập đoàn dầu khí Aramco ở Khu tài chính Vua Abdullah (KAFD) tại thủ đô Riyadh đã bị hư hại.

Trước đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi ở Yemen phóng về phía Riyadh.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết một tòa nhà hành chính của Aramco đã bị "tấn công bất thành". Mảnh vỡ rơi xuống gây "hư hại nhẹ", không có thương vong.

Tuy nhiên, các nhân chứng nói với AFP rằng nhiều tầng của tòa tháp dường như bị hư hại, kính vỡ vụn và một phần mặt tiền bị ảnh hưởng.