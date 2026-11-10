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Ông Trump: Có động lực tích cực để chấm dứt chiến sự Iran

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Ông Trump cho rằng có động lực tích cực hướng tới chấm dứt chiến sự ở Iran, nhưng vẫn để ngỏ khả năng nối lại các đợt không kích.

Ông Trump: Có đà tích cực để chấm dứt chiến sự Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong họp báo tại Nhà Trắng ngày 9-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, sau cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-11 tuyên bố đang nhận thấy có những "động lực tích cực" hướng đến chấm dứt xung đột ở Iran.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi tuyệt vời và thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến Iran.

"Chúng ta chứng kiến những động lực tích cực hướng tới chấm dứt xung đột (Iran), đồng thời đảm bảo lợi ích của nước Mỹ luôn được bảo vệ. Khi chiến dịch quân sự này kết thúc, người dân Mỹ cũng như người dân trên toàn thế giới sẽ được sống trong một môi trường an ninh và an toàn hơn nhiều", ông Trump khẳng định.

Thủ tướng Qatar - quốc gia trung gian chủ chốt trong xung đột Mỹ - Iran - là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà ông Trump đón tiếp sau khi Đảng Cộng hòa thất bại nặng nề trước Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Hậu bầu cử, có nhiều đồn đoán về việc Mỹ sẽ lại tấn công Iran. Ông Trump dù liên tục phát tín hiệu không muốn nối lại chiến sự nhưng cũng để ngỏ khả năng tiếp tục không kích Tehran.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông cho rằng khả năng Mỹ tiếp tục không kích Iran là "khá thấp", bởi các đồng minh chủ chốt của Washington tại vùng Vịnh "muốn duy trì hiện trạng".

Ông nhắc lại lập trường về khả năng tấn công Iran trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 9-11.

"Về mặt quân sự, Iran gần như đã bị đánh bại. Chúng tôi chỉ đang duy trì hiện trạng. Nhưng nếu phải quay lại, vũ khí của chúng tôi đã sẵn sàng", ông Trump nói.

Về phía Iran, nước này tiếp tục giữ thái độ cứng rắn trước sức ép từ Washington. Ông Mohsen Rezai - quan chức an ninh hàng đầu Iran - khuyên Mỹ "hãy bỏ cuộc" và "ngưng tạo ra tin giả về những cuộc đàm phán chỉ có trong tưởng tượng".

Nhà đàm phán của Tehran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cáo buộc Israel đang đẩy Mỹ lún sâu hơn vào cuộc xung đột. Ông cảnh báo rằng nếu Washington không từ bỏ tư duy "Israel là trên hết", Mỹ và các đồng minh sẽ đi thẳng vào một thời kỳ đen tối.

Theo giới chức Iran, các cuộc không kích trên lãnh thổ nước này vẫn tiếp diễn dù quân đội Mỹ chưa công khai xác nhận các hoạt động này. Đảo Qeshm, nằm ở eo biển Hormuz, đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công trong đêm 8 rạng sáng 9-11.

Ông Trump: Có động lực tích cực để chấm dứt chiến sự Iran - Ảnh 3.Trung Đông sáng 9-11: Nhiều tiếng nổ ở Iran; Mỹ và Iran có tuyên bố mới

Ông Trump nói về khả năng Mỹ tấn công Iran trở lại; Ngoại trưởng Iran nói không có cuộc đàm phán nào kể từ sau "cú sốc" bầu cử ở Mỹ... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông sáng 9-11.

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THANH HIỀN
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    Chủ đề: Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump

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