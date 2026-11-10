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Báo Mỹ: Washington di dời máy bay khỏi căn cứ không quân ở Anh vì mối đe dọa từ Iran

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Giới chức Mỹ đang thảo luận về bản chất chính xác của mối đe dọa nhằm vào căn cứ không quân RAF Mildenhall ở Anh.

Báo Mỹ: Washington di dời máy bay khỏi căn cứ không quân ở Anh vì mối đe dọa từ Iran - Ảnh 1.

Căn cứ không quân RAF Mildenhall ở miền đông nước Anh - Ảnh: AFP

Trưa 10-11 (theo giờ Việt Nam), báo Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Mỹ đã di dời các máy bay của nước này khỏi một căn cứ không quân ở Anh trong ngày 9-11 (giờ địa phương), sau khi xuất hiện mối đe dọa từ Iran.

Thông tin được báo Wall Street Journal dẫn lại từ những người nắm rõ vấn đề.

Những người này cho biết giới chức Mỹ vẫn đang thảo luận về bản chất chính xác của mối đe dọa nhằm vào căn cứ không quân RAF Mildenhall, liệu đây có phải là mối đe dọa cận kề hay chỉ mang tính cảnh báo chung.

Căn cứ không quân RAF Mildenhall nằm gần thị trấn Mildenhall, hạt Suffolk, miền đông nước Anh. Dù thuộc Không quân Hoàng gia Anh, căn cứ này chủ yếu phục vụ các hoạt động của Không quân Mỹ (USAF).

Hôm 9-11, trang The War Zone (TWZ) dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết ít nhất hai căn cứ không quân tại Anh, gồm RAF Mildenhall và RAF Lakenheath, nơi có máy bay Không quân Mỹ hoạt động, đang áp dụng các biện pháp tăng cường an ninh.

Vị này nói: "Chúng tôi liên tục đánh giá nhiều yếu tố khác nhau để quyết định những biện pháp cần triển khai hoặc điều chỉnh nhằm bảo vệ các cơ sở, nhân viên và gia đình họ".

Vương quốc Anh - đồng minh của Mỹ - và Iran nằm cách nhau hơn 4.000km.

Hiện nay chưa thể khẳng định chắc chắn cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ sớm kết thúc hay không. 

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran. Truyền thông Mỹ cho rằng các cuộc tấn công có thể tái diễn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hôm 3-11.

Tuy nhiên, hôm 8-11, Tổng thống Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng giao tranh tái diễn với Iran. Ông nói với Đài CNN rằng điều này rất khó xảy ra, nếu các cuộc đàm phán tiếp tục đạt tiến triển.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo quyết định nối lại các cuộc tấn công "còn tùy thuộc vào việc họ có ký một thỏa thuận rất chặt chẽ hay không".

Ngày 9-11, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tạm thời hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, sau khi nhận được lời kêu gọi từ các nước trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Qatar, tại cuộc hội đàm ở Nhà Trắng.

Báo Mỹ: Washington di dời máy bay khỏi căn cứ không quân ở Anh vì mối đe dọa từ Iran - Ảnh 2.Rộ tin ông Trump đề nghị Iraq làm trung gian hòa giải với Iran

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã có chuyến thăm không báo trước tới Tehran và gặp nhà đàm phán hàng đầu Iran.

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    Chủ đề: xung đột Iran căn cứ không quân máy bay Mỹ

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