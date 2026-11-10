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Rộ tin ông Trump đề nghị Iraq làm trung gian hòa giải với Iran

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã có chuyến thăm không báo trước tới Tehran và gặp nhà đàm phán hàng đầu Iran.

Rộ tin ông Trump đề nghị Iraq làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 9-11-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 9-11, Hãng thông tấn Tass của Nga đăng tin: kênh truyền hình Al Hadath (Saudi Arabia) tường thuật Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi làm trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran.

Kênh Al Hadath dẫn các nguồn tin cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Thủ tướng al-Zaidi đã đưa ra một số đề xuất về đối thoại với Iran. 

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng ý với các đề xuất này và đề nghị Thủ tướng Iraq tham gia tiến trình đàm phán. Theo kênh truyền hình này, một phái đoàn do ông al-Zaidi dẫn đầu đã bí mật tới Tehran ngay sau đó.

Kênh Al Hadath không thông tin về kết quả các cuộc đàm phán. Chính quyền Iraq hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Ngày 9-11, truyền thông Iran cũng đưa tin Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã có chuyến thăm không báo trước tới Tehran vào hôm 6-11 để nói chuyện với trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Qalibaf về các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Iran.

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn một nguồn tin cho biết trong chuyến thăm kéo dài vài giờ này, các cuộc thảo luận chỉ tập trung vào những nỗ lực ngoại giao của Iraq nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Iran, không đề cập đến bất kỳ vấn đề nào khác.

Ông Qalibaf bày tỏ cảm kích trước những nỗ lực của Baghdad, đồng thời trình bày đề xuất của Tehran, nhấn mạnh rằng Washington phải tôn trọng các quyền của Iran theo đề xuất này để thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã dọa nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran. Truyền thông Mỹ cho rằng các cuộc tấn công có thể tái diễn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hôm 3-11.

Tuy nhiên, hôm 8-11, Tổng thống Trump bày tỏ nghi ngờ về khả năng giao tranh tái diễn với Iran. Ông nói với Đài CNN rằng điều này rất khó xảy ra, nếu các cuộc đàm phán tiếp tục đạt tiến triển.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo quyết định nối lại các cuộc tấn công "còn tùy thuộc vào việc họ có ký một thỏa thuận rất chặt chẽ hay không".

Ngày 9-11, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tạm thời hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, sau khi nhận được lời kêu gọi từ các nước trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Qatar tại cuộc hội đàm ở Nhà Trắng.

Rộ tin ông Trump đề nghị Iraq làm trung gian hòa giải với Iran - Ảnh 2.Ngoại trưởng Iran: Nga và Iran ‘chưa bao giờ’ hợp tác chặt chẽ đến thế

Ngoại trưởng Iran tuyên bố Nga và Iran "chưa bao giờ" hợp tác chặt chẽ đến thế, trong bối cảnh Matxcơva nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến tại Trung Đông.

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    Chủ đề: Trung Đông xung đột Iran Iraq Mỹ

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