Giá dầu thế giới lao dốc do khả năng tấn công Iran giảm đi

Các bồn chứa dầu tại cảng Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong ảnh chụp ngày 6-5-2026 - Ảnh: REUTERS

Khoảng 4h sáng 10-11 (theo giờ Việt Nam), Hãng tin AFP tường thuật giá dầu thế giới lao dốc trong bối cảnh kỳ vọng về các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran gia tăng.

Giá dầu thô Brent giảm 5,9% xuống còn 92,57 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ giảm 4,4% xuống còn 86,85 USD/thùng.

Theo TTXVN, giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm 9-11, nối dài xu hướng giảm mạnh của thị trường năng lượng quốc tế. Riêng tuần trước, giá dầu Brent đã mất khoảng 16%, đánh dấu mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ giai đoạn đầu đại dịch COVID-19.

Áp lực bán gia tăng sau khi Tổng thống Trump ngày 8-11 cho biết ông khó có khả năng ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, chừng nào các cuộc đàm phán hướng tới chấm dứt xung đột vẫn tiếp tục đạt tiến triển.

Tuyên bố này được giới đầu tư xem là tín hiệu cho thấy Washington có thể ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì mở rộng hoạt động quân sự, qua đó làm giảm phần nào những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp. Cả Mỹ và Iran đều thông báo về những vụ tấn công nhằm vào tàu vận tải tại hoặc gần khu vực này, cho thấy nguy cơ xung đột leo thang chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Giới quan sát nhận định diễn biến giá dầu hiện phụ thuộc đáng kể vào triển vọng đàm phán Mỹ - Iran, mức độ an toàn của hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các nước sản xuất dầu chủ chốt tại Trung Đông.

Nếu tiến trình ngoại giao tiếp tục có những tín hiệu tích cực, phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu có thể tiếp tục thu hẹp, tạo thêm áp lực giảm giá. Ngược lại, bất kỳ diễn biến quân sự nghiêm trọng nào tại eo biển Hormuz cũng có thể nhanh chóng đảo chiều xu hướng thị trường.

Đợt giảm giá mạnh mới nhất cho thấy thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đặc biệt nhạy cảm với các tuyên bố chính sách của Washington và những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Mỹ - Iran, trong bối cảnh triển vọng ổn định nguồn cung dầu mỏ vẫn đối mặt với nhiều bất định.

Ngày 9-11, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tạm thời hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, sau khi nhận được lời kêu gọi từ các nước trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Qatar tại cuộc hội đàm ở Nhà Trắng.