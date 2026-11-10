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Iran kêu gọi Mỹ 'đầu hàng' và ngừng tung tin giả

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Mohsen Rezaei cáo buộc Mỹ tung tin giả về khả năng đàm phán, đồng thời kêu gọi Washington "đầu hàng".

Iran kêu gọi Mỹ 'đầu hàng' và ngừng tung tin giả - Ảnh 1.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Mohsen Rezaei - Ảnh: REUTERS

Trong bài đăng trên mạng xã hội X rạng sáng 10-11 (giờ Việt Nam), ông Rezaei cho rằng cuộc chiến đã gây tổn thất nghiêm trọng cho chính quyền Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington hành xử như một “con bạc tuyệt vọng”.

“Ngừng cuộc chơi đi. Đừng tiếp tục tung tin giả về những cuộc đàm phán không có thật” - ông viết, đồng thời kêu gọi Mỹ thừa nhận trật tự mới tại khu vực.

Quan chức Iran cũng yêu cầu Washington “đầu hàng” và chấp nhận 7 điều kiện mà Tehran nhiều lần công bố trước đó.

Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn trên.

Hồi tháng 9, Hãng thông tấn Tasnim (Iran) dẫn một nguồn tin cho biết Tehran đã thông qua các bên trung gian chuyển tới Washington danh sách 7 điều kiện cần được đáp ứng để mở lại eo biển Hormuz. Tasnim không tiết lộ cụ thể 7 điều kiện mà Tehran đưa ra.

Tuy nhiên, báo Khaleej Times dựa trên phát ngôn của các quan chức Iran khái quát được các điều kiện này bao gồm: chấm dứt hoàn toàn các hoạt động thù địch trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa hải quân và các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản Iran bị đóng băng, giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Về tình hình đàm phán hiện nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9-11 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, bàn giải pháp chấm dứt xung đột Mỹ - Iran.

Chia sẻ với Hãng tin Reuters, ông Trump nói Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz trong thời điểm hiện tại.

“Mỹ đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với những trang thiết bị tốt nhất từng được chế tạo, nhưng chúng tôi không nghĩ sẽ có lý do nào buộc phải sử dụng chúng” - ông Trump nói.

Ông cho biết quyết định này được đưa ra theo đề nghị của các nước láng giềng của Iran, trong đó đích danh Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, các nước này không muốn Mỹ mở thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Thủ tướng Qatar chia sẻ trên mạng xã hội X về cuộc gặp với ông Trump và Phó tổng thống JD Vance, mô tả các cuộc thảo luận là tích cực, theo kênh Al Jazeera.

“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình khu vực và các biện pháp thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tôi cảm ơn về những trao đổi tích cực nhằm hướng tới một thỏa thuận và mang lại hòa bình cho khu vực” - ông Al Thani viết.

Iran kêu gọi Mỹ 'đầu hàng' và ngừng tung tin giả - Ảnh 3.Rộ tin ông Trump đề nghị Iraq làm trung gian hòa giải với Iran

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã có chuyến thăm không báo trước tới Tehran và gặp nhà đàm phán hàng đầu Iran.

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    Chủ đề: eo biển Hormuz Iran Mỹ

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