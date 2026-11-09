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Tòa nhà chọc trời của Tập đoàn dầu khí Saudi Arabia trúng đòn tấn công của Houthi

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 8-11, một tòa nhà chọc trời Aramco Tower của Tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco ở khu tài chính King Abdullah (KAFD) tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia đã bị hư hại trong một cuộc tấn công.

Tòa nhà chọc trời của Tập đoàn dầu khí Saudi Arabia trúng đòn tấn công của Houthi - Ảnh 2.

Tòa nhà Aramco Tower bị hư hại sau cuộc tấn công - Ảnh: BHASKAR ENGLISH

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết tòa nhà đã bị hư hại sau vụ “tấn công bất thành”. Mảnh vỡ rơi xuống gây “hư hại nhẹ”, nhưng không có thương vong.

Các nhân chứng nói với Hãng tin AFP rằng nhiều tầng của tòa tháp dường như bị hư hại, kính vỡ vụn và một phần mặt tiền bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận của Hãng tin Reuters tính đến sáng 9-11 (giờ Việt Nam), cửa sổ tại nhiều tầng trong tòa nhà đã bị thổi bay sau cuộc tập kích.

Saudi Arabia không nêu rõ bên nào thực hiện cuộc tấn công này. Tuy nhiên lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào khu tài chính King Abdullah, theo Đài CNN. 

Tòa Aramco Tower nằm trong khu tài chính Riyadh, nơi có hàng chục tòa nhà chọc trời đặt trụ sở các ngân hàng, công ty quốc tế và văn phòng của Quỹ Đầu tư quốc gia Saudi Arabia.

Hiện chưa rõ có người bên trong Aramco Tower vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hay không.

Trong những tuần gần đây, nhiều nhân viên làm việc tại khu tài chính đã chuyển sang làm việc tại nhà sau khi xung đột giữa Saudi Arabia và Houthi bùng phát trở lại.

Xung đột giữa Saudi Arabia và Houthi đã trở thành một mặt trận mới trong cuộc chiến rộng lớn hơn giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trước đó vào ngày 7-11, ông Yahya Saria, người phát ngôn quân sự của Houthi, cho biết lực lượng này đã tấn công sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh và các cơ sở thuộc Tập đoàn Saudi Aramco.

Sau khi nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế King Khalid, Houthi đã phóng tên lửa tấn công các bồn chứa dầu và thiết bị của Saudi Aramco tại Riyadh, theo Hãng tin Tass của Nga.

Tiếp đó, ông Saria cho biết lực lượng này đã tập kích các cơ sở của Saudi Aramco gần mỏ dầu Khurais và một trạm bơm tại thành phố Ad-Dawadimi, miền trung Saudi Arabia.

Ở chiều ngược lại, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đang tham chiến tại Yemen thông báo hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía các tỉnh miền đông.

Tòa nhà chọc trời của Tập đoàn dầu khí Saudi Arabia trúng đòn tấn công của Houthi - Ảnh 3.Rộ tin Houthi yêu cầu Saudi Arabia trả 51 tỉ USD để đổi lấy hòa bình

Theo báo Wall Street Journal, Houthi được cho là yêu cầu Saudi Arabia trả 51 tỉ USD cho những thiệt hại chiến tranh, đồng thời đòi Riyadh công nhận quyền cai trị Yemen của lực lượng này.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Saudi Arabia Thủ đô Riyadh Houthi

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