Houthi tấn công sân bay chính và các cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia

Khói bốc lên từ khu vực chứa nhiên liệu tại sân bay Riyadh khi Saudi Arabia và Houthi giao tranh hồi tháng 9 - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-11, ông Yahya Saria, người phát ngôn quân sự của Houthi, cho biết lực lượng này đã tấn công sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và các cơ sở thuộc Tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Saudi Aramco.

“Lực lượng Houthi đã tiến hành 6 chiến dịch quân sự, sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái”, ông Yahya Saria thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Sau khi nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế King Khalid, Houthi đã phóng tên lửa tấn công các bồn chứa dầu và thiết bị của Saudi Aramco tại Riyadh, theo Hãng tin Tass của Nga.

Tiếp đó, ông Saria cho biết lực lượng này đã tập kích các cơ sở của Saudi Aramco gần mỏ dầu Khurais và một trạm bơm tại thành phố Ad-Dawadimi, miền trung Saudi Arabia.

Ngoài ra, phía Houthi cũng cho hay đã tấn công một doanh trại của Vệ binh Quốc gia Saudi Arabia tại Najran, miền nam nước này, khiến nhiều binh sĩ Saudi Arabia thương vong.

Ở chiều ngược lại, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đang tham chiến tại Yemen thông báo hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía các tỉnh miền đông, theo Đài Al Jazeera.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia phát cảnh báo về các mối nguy hiểm tại thành phố Dammam và hai tỉnh Al-Ahsa và Abqaiq.

Trước đó, lực lượng Houthi cho biết ít nhất 33 người thiệt mạng và 39 người bị thương trong các cuộc không kích tại một ngôi làng gần thủ đô Sanaa của Yemen vào ngày 7-11.

Hãng tin Saba do Houthi kiểm soát cáo buộc Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích này.

Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất được ghi nhận kể từ khi giao tranh giữa Saudi Arabia và Houthi bùng phát trở lại hồi tháng 7.

Giao tranh tái bùng phát giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian hồi năm 2022.

Vào tháng 7-2026, lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia và tấn công một số tàu chở dầu của nước này.