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Rộ tin Houthi yêu cầu Saudi Arabia trả 51 tỉ USD để đổi lấy hòa bình

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Theo báo Wall Street Journal, Houthi được cho là yêu cầu Saudi Arabia trả 51 tỉ USD cho những thiệt hại chiến tranh, đồng thời đòi Riyadh công nhận quyền cai trị Yemen của lực lượng này.

WSJ: Houthi đòi Saudi Arabia trả 51 tỉ USD để đổi lấy ngừng bắn - Ảnh 1.

Lực lượng Houthi ngoài khơi bờ biển al-Salif, Yemen, ngày 5-12-2023 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen được cho là đã yêu cầu Saudi Arabia trả 51 tỉ USD cho những thiệt hại từ các cuộc không kích và lệnh phong tỏa kéo dài nhiều năm qua. 

Đây được xem là cái giá rất đắt để đổi lấy một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng đang leo thang giữa hai bên.

Theo báo Wall Street Journal ngày 4-11, Riyadh đã tiếp cận Houthi để thăm dò khả năng đàm phán ngừng bắn, sau khi lực lượng này gia tăng các cuộc tấn công vào tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. 

Tuy nhiên, các nguồn tin am hiểu cuộc đàm phán cho biết Houthi đã đáp lại bằng cách yêu cầu 51 tỉ USD, nhằm khắc phục hậu quả từ các chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, đồng thời bù đắp thiệt hại do các lệnh hạn chế áp lên những khu vực Houthi kiểm soát. 

Dù hai bên sau đó đã thảo luận nhiều mức bồi thường khác nhau, Houthi khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải kèm khoản thanh toán lên tới hàng chục tỉ USD.

Ngoài ra, nhóm phiến quân còn đòi Saudi Arabia chính thức công nhận Houthi là chính quyền hợp pháp tại Yemen. Nếu chấp thuận, Riyadh sẽ phải để một tổ chức vũ trang do Iran hậu thuẫn nắm quyền quản lý quốc gia láng giềng phía nam, một nhượng bộ lớn cả về chính trị lẫn an ninh đối với vương quốc này.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang gay gắt. Houthi đang mở rộng sự hiện diện quân sự tại khu vực dọc bờ Biển Đỏ của Yemen, đe dọa trực tiếp thương mại hàng hải và hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia.

Việc tiến quân quanh khu vực eo biển Bab al-Mandeb giúp lực lượng này tăng cường khả năng kiểm soát một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, nơi nối Biển Đỏ với vịnh Aden và là huyết mạch thương mại giữa châu Âu và châu Á.

Tuyến hàng hải này đặc biệt quan trọng với Saudi Arabia vì đây là đường vận chuyển dầu qua Biển Đỏ. Bất kỳ gián đoạn nào tại eo biển hẹp này cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng, đẩy chi phí vận tải tăng cao và gây ra những biến động khó lường trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Saudi Arabia đã sa lầy trong cuộc xung đột kéo dài với Houthi kể từ năm 2015, khi nước này dẫn đầu liên minh quân sự hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen. 

Sau khi chiếm thủ đô Sanaa vào năm 2014, Houthi liên tục củng cố quyền lực trên diện rộng. Năng lực quân sự ngày càng mạnh, gồm tên lửa và máy bay không người lái (drone), đã giúp lực lượng này đe dọa trực tiếp lãnh thổ, cơ sở hạ tầng năng lượng và lợi ích hàng hải của Saudi Arabia.

WSJ: Houthi đòi Saudi Arabia trả 51 tỉ USD để đổi lấy ngừng bắn - Ảnh 3.Houthi tuyên bố tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng và nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia và trụ sở Bộ Quốc phòng nước này, khiến căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang.

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    Chủ đề: Saudi arabia Houthi

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Trung Đông

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