Ông Trump nói Mỹ không cần thỏa thuận với Iran, yêu cầu ông Vance lo việc khác

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 9-11 - Ảnh: AFP

“Chúng ta không cần thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua từ lâu. Chúng ta đã có tiền của họ, hàng trăm tỉ USD và chúng ta đã kiểm soát eo biển của họ!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội, ý chỉ eo biển Hormuz.

Ngoài ra, ông Trump cho biết đã chỉ đạo Phó tổng thống JD Vance chuyển sự tập trung sang các vấn đề trong nước, bao gồm nạn tham nhũng và tội phạm tại những thành phố và bang do Đảng Dân chủ kiểm soát trên khắp nước Mỹ.

“Tôi đã yêu cầu Phó tổng thống JD Vance dành toàn bộ sự chú ý cho tình trạng tội phạm và tham nhũng nghiêm trọng đang diễn ra tại các thành phố và bang do Đảng Dân chủ kiểm soát trên khắp nước Mỹ”, ông Trump viết, đồng thời nhắc đến một số bang như Minnesota, California, Illinois.

Theo Tổng thống Trump, ngân sách của Mỹ có thể nhanh chóng cân bằng nếu “chấn chỉnh được các hoạt động phạm pháp quy mô lớn này”.

Trong thời gian gần đây, ông Trump từng cho rằng Tehran sẽ sẵn sàng đạt được một thỏa thuận sau cuộc xung đột kéo dài 9 tháng với Mỹ.

Tuy nhiên vào tuần này, chính quyền của ông phát đi thông điệp rằng lệnh phong tỏa và các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran đang phát huy hiệu quả, đồng nghĩa Mỹ không cần leo thang quân sự hay thúc đẩy ngoại giao.

Dù vậy, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh ông “không ngần ngại nối lại các cuộc tấn công quân sự vào Iran nếu cần thiết”.

Hiện ông Vance và Iran chưa bình luận về các tuyên bố của Tổng thống Trump.

Theo Hãng tin Reuters, ông Vance từ lâu luôn là người hoài nghi về tính cần thiết của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Phó tổng thống Mỹ từng dẫn đầu cuộc đàm phán với giới chức Tehran hồi tháng 4. Sau đó, hai bên đã đạt được một biên bản ghi nhớ vào tháng 6, tuy nhiên thỏa thuận lại đổ vỡ chỉ sau vài tuần.