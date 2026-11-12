Iran tấn công vào đảo của Oman

Ảnh vệ tinh cho thấy đảo Didamar, Oman - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-11 (theo giờ Việt Nam), Đài Fox News của Mỹ đưa tin Iran tuyên bố đã tấn công đảo Didamar, một hòn đảo nhỏ của Oman ở eo biển Hormuz, nhắm vào cơ sở hạ tầng dẫn đường cho tàu chở dầu.

Ba nguồn tin cũng xác nhận với Hãng tin Reuters rằng các hệ thống dẫn đường và thiết bị liên lạc trên đảo Didamar - còn gọi là đảo Little Quoin - đã bị tấn công.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về mức độ dễ bị tổn thương của các cơ sở hạ tầng hàng hải phục vụ hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua Vịnh Ba Tư.

Hãng tin Fars của Iran cho biết hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhắm mục tiêu vào hòn đảo.

Phía Iran cáo buộc các hệ thống trên đảo Didamar được sử dụng để hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không được Tehran cho phép.

Truyền hình quốc gia Iran nói rằng nhân sự và thiết bị trên đảo "đang giúp kẻ thù buôn lậu dầu mỏ".

Video do Hãng tin Reuters công bố cho thấy khói bốc lên gần mỏm đá nhô lên khỏi mặt biển.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) cho biết họ xác định cuộc tấn công xảy ra vào ngày 8-11, trước khi truyền thông Iran đưa tin vào ngày 10-11.

ISW cũng đặt nghi vấn về mức độ thiệt hại được báo cáo. Họ lưu ý rằng các tàu thương mại vẫn tiếp tục sử dụng tuyến hàng hải phía nam eo biển Hormuz sau vụ tấn công.

Ảnh vệ tinh từ chương trình Copernicus Sentinel-2 của Liên minh châu Âu (EU) - được Reuters dẫn lại và đề ngày 8-11 - cũng cho thấy những dấu vết cháy sém có thể quan sát được gần các thiết bị radar và vô tuyến trên đảo.

Hiện tại Mỹ đã giảm bớt những lời đe dọa không kích Iran trở lại, nhưng chưa thể loại trừ khả năng Mỹ tiến hành một đòn tấn công mạnh trước khi rút khỏi cuộc chiến.

Hôm 10-11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố không cần thiết phải tiếp tục tấn công Iran, khi ông viện dẫn những nỗ lực thành công của Mỹ trong việc làm suy yếu nền kinh tế Iran.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 11-11, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran sẽ tấn công căn cứ quân sự Mỹ bên ngoài Trung Đông, kể cả tại châu Âu, nếu những cơ sở này được dùng để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.