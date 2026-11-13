Iran tuyên bố có tên lửa đánh xa 1.500km, gọi Mỹ là 'con hổ giấy'

Tên lửa đạn đạo Khorramshahr thế hệ thứ 4 có tầm bắn 2.000km, được phóng tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran - Ảnh: REUTERS

Theo báo Iran International, ngày 13-11, Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mostafa Izadi tuyên bố lực lượng vũ trang nước này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 1.500km bằng tên lửa mang đầu đạn nặng 2 tấn.

Ông Izadi cho biết năng lực này sẽ đập tan âm mưu làm suy yếu an ninh và sức mạnh của Iran từ phía kẻ thù. Ông khẳng định "huyền thoại" về sự an toàn mà các căn cứ quân sự Mỹ mang lại đã chấm dứt, đồng thời gọi Washington là một "con hổ giấy".

Phó tư lệnh IRGC nhấn mạnh Iran luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên mọi phương diện, từ tên lửa, phòng không, máy bay không người lái (drone) đến hải quân và phòng thủ lãnh thổ, cùng sự hiện diện rộng khắp cả nước của lực lượng bán quân sự Basij.

Theo ông, lực lượng vũ trang Iran sẽ đối đầu với các mối đe dọa ở "mọi cấp độ và không có giới hạn về mặt địa lý".

Trong suốt cuộc xung đột, Iran đã nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự của Mỹ đồn trú tại các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời có thời điểm mở rộng các đòn tấn công sang hạ tầng năng lượng và nhiều cơ sở hạ tầng khác.

Cũng trong ngày 13-11, IRGC cho biết lực lượng hàng không vũ trụ của họ đã tấn công radar cảnh báo sớm của Mỹ trên đảo Bahrain.

"Vài giờ trước, các chiến sĩ thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ của IRGC đã nhắm mục tiêu và phá hủy radar cảnh báo sớm của Mỹ trên đảo Bahrain, nhằm đáp trả hành động không kích của đối phương vào một tháp viễn thông tại Sirik", IRGC tuyên bố, đề cập đến thành phố cảng thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran.

IRGC cũng cảnh báo Mỹ phải chấm dứt các hành động mà Tehran mô tả là "khiêu khích trên không" và "buôn lậu dầu mỏ" tại eo biển Hormuz.

Hiện Mỹ và Bahrain chưa xác nhận thông tin về vụ tấn công. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên của Iran nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.