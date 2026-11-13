Israel 'lên dây cót' đòn chớp nhoáng, nhưng lo Iran nay đã khác

Phi đội tiêm kích của Israel trong một đợt không kích Iran - Ảnh minh họa: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Theo trang tin Ynet (Israel), giới chức quốc phòng nước này đang đánh giá lại năng lực thích ứng của Iran sau các đợt giao tranh trước đó, trong bối cảnh khoảng 450kg uranium làm giàu ở cấp độ cao vẫn nằm tại Iran, để lại một mối đe dọa hạt nhân trọng yếu chưa được giải quyết.

“Không được đánh giá thấp Iran”

Song song với việc tiếp tục củng cố lực lượng, bao gồm mua sắm thêm máy bay chiến đấu, và sau quá trình phân tích rút kinh nghiệm từ chiến dịch "Sư tử gầm", giới chức quốc phòng Israel đang nỗ lực duy trì trạng thái sẵn sàng tác chiến và chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự có thể diễn ra sắp tới.

Tuy nhiên, giới chức quốc phòng nước này thừa nhận dù đã thu được nhiều bài học từ các chiến dịch trước, Israel không thể chủ quan cho rằng cuộc xung đột kế tiếp sẽ diễn ra theo kịch bản cũ. Phía Iran được cho là đã nghiên cứu kỹ lưỡng chiến thuật của Israel và Mỹ, nhận diện các mô hình tác chiến và điều chỉnh phương thức đối phó ngay trong quá trình giao tranh.

Các đánh giá của Israel chỉ ra rằng nếu xảy ra, vòng xoáy xung đột tiếp theo sẽ mang diện mạo khác biệt so với các cuộc đối đầu trước đây.

Mục tiêu đề ra sẽ là một chiến dịch chớp nhoáng, cường độ cao và kết thúc trong thời gian ngắn nhất có thể, thay vì một cuộc chiến kéo dài có nguy cơ kéo cả khu vực vào xung đột quy mô lớn.

Mặt khác, giới chức quốc phòng Israel cũng thừa nhận một khi chiến tranh nổ ra, không ai có thể dự đoán chính xác diễn biến hay kết cục. Các quan chức quốc phòng nhấn mạnh tuyệt đối không được đánh giá thấp năng lực của Iran trong việc gây khó khăn cho hoạt động của Israel ở bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai.

Do đó, bộ máy quốc phòng Israel đang tập trung phân tích cách thức Iran có thể triển khai lực lượng trong một cuộc đối đầu mới. Trong các đợt giao tranh trước, Iran hầu như không sử dụng không quân. Nhiều máy bay thậm chí chưa kịp cất cánh đã bị vô hiệu hóa do các cuộc không kích đánh trúng các căn cứ không quân của Tehran.

Theo tờ Jerusalem Post, nội các an ninh Tel Aviv dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 15-11, cuộc họp đầu tiên sau hơn một tháng qua. Quân đội nước này cũng đã được lệnh tăng tốc chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran, chỉ thị có thể dẫn tới các động thái quân sự làm bùng phát xung đột.

Sau cuộc bầu cử ngày 27-10 không tạo ra được phe đa số tuyệt đối (tối thiểu 61/120 ghế), Tổng thống Isaac Herzog đã chính thức giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho lãnh đạo phe đối lập Gadi Eisenkot (đảng Yashar) vào ngày 8-11, trong khi ông Benjamin Netanyahu vẫn tạm thời giữ chức thủ tướng.

Ông Eisenkot có thời hạn 28 ngày (có thể gia hạn thêm 14 ngày) để đàm phán lập nội các. Nếu quá trình đàm phán thất bại, Israel có nguy cơ phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm mới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo ở Palm Beach (Florida, Mỹ) tháng 12-2025 - Ảnh: REUTERS

Những nỗi lo của Israel

Một trong những câu hỏi còn bỏ ngỏ sau chiến dịch "Sư tử gầm" là hiệu quả của nó đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Trên thực tế, phần lớn các cuộc không kích chỉ tập trung vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng, cũng như các mục tiêu gắn liền với chính quyền Iran và các biểu tượng quyền lực của Tehran.

Israel khẳng định chiến dịch đã hoàn thành mục tiêu, trong đó quan trọng nhất là làm đình trệ chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các quan chức cũng thừa nhận điều này chưa thể loại bỏ hoàn toàn yêu cầu phải xử lý dứt điểm mối đe dọa hạt nhân.

Một mối bận tâm khác của Israel là liệu Mỹ có “cánh sát vai kề” trong kịch bản leo thang sắp tới. Và câu hỏi này không dễ trả lời khi người đứng đầu Nhà Trắng được giới quan sát đánh giá là “không thích bị đoán được những gì mình sắp làm”.

Ngay cả khi đang thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, ông Trump lại mới phát đi những tín hiệu khác khi chỉ thị cho Phó tổng thống JD Vance rút khỏi các cuộc đàm phán với Tehran: "Chúng ta không cần thỏa thuận với họ".

Theo ông Yossi Yehoshua, cây bút kỳ cựu về an ninh của Ynet, động thái này dường như diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ đi đến kết luận rằng phía Iran hoàn toàn không có thiện chí đàm phán về chương trình hạt nhân của họ.

Những diễn biến này đặt ra câu hỏi ông Trump thực sự muốn đạt thỏa thuận với Iran hay đang dùng đàm phán để gây sức ép, đồng thời bỏ ngỏ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự mới?

Ông Yehoshua nhận định đây có thể là một đòn nghi binh, khi ông Trump vừa tận dụng sức ép quân sự để gia tăng lợi thế đàm phán, vừa để ngỏ các lựa chọn quân sự cho đến phút chót.

Hôm 11-11, lãnh đạo an ninh Iran Mohsen Rezaei dọa sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nằm ngoài khu vực Trung Đông, gồm cả các cơ sở tại châu Âu, nếu những nơi này được sử dụng làm bàn đạp tấn công Iran. "Nếu máy bay chiến đấu cất cánh từ căn cứ quân sự của Mỹ, dù căn cứ đó nằm ở một quốc gia châu Âu hay một khu vực xa xôi nào khác, để ném bom Iran, chúng tôi cũng sẽ giáng đòn tấn công vào chính những căn cứ đó" - kênh Al Mayadeen dẫn lời ông Rezaei. Vị quan chức nhấn mạnh "thậm chí có thể oanh kích một số hòn đảo mà họ cho là nằm ngoài tầm với của tên lửa Iran".