Mỹ treo 20 triệu USD tìm thông tin về chương trình hạt nhân Iran

Hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Natanz và khu vực núi Pickaxe, gần Natanz, Iran - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 6-11 công bố Washington đang treo thưởng 20 triệu USD kèm khả năng hỗ trợ đổi chỗ ở cho người có thể cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran.

Thông tin được tìm kiếm bao gồm các cơ sở, thiết bị và những nhân sự có liên quan, trong đó có các thành viên thuộc giới khoa học.

Đây là mức treo thưởng trong khuôn khổ chương trình Phần thưởng vì công lý (Rewards for Justice) của Bộ Ngoại giao Mỹ, được thành lập từ năm 1984.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc Iran không tuân thủ các nghĩa vụ bảo đảm an toàn theo quy định của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã khiến cơ quan này mất đi khả năng duy trì tính liên tục trong việc giám sát, nắm bắt thông tin về quá trình sản xuất, cũng như lượng dự trữ các thành phần quan trọng của Iran, chẳng hạn như máy ly tâm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố các lực lượng Mỹ thực sự đã phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran.

Hôm 6-11, ông tuyên nếu "không tấn công Iran, Israel sẽ không còn tồn tại ngày hôm nay".

"Nếu sở hữu vũ khí hạt nhân, Iran đã sử dụng chúng. Họ sẽ san phẳng toàn bộ Trung Đông", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Trump kế đó khẳng định Iran đang rất muốn chấm dứt xung đột. Theo ông, Mỹ đang tiến hành đàm phán và Iran "rất muốn đạt được một thỏa thuận".

Hôm 3-11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết chính phủ nước này vẫn đang tìm cách giải quyết thông qua đối thoại.

Dù vậy, Iran vẫn cứng rắn trước các mối đe dọa từ Mỹ tại khu vực. Theo Đài Al Jazeera, Iran ngày 7-11 tuyên bố hơn 228 địa điểm hoặc cơ sở tại các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy hoàn toàn. Tehran cũng khẳng định sẽ không cho phép Mỹ tái xây dựng các căn cứ quân sự tại khu vực.