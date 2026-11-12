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Quân đội Israel nhận lệnh chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Theo truyền thông Israel, quân đội nước này đã được lệnh tăng tốc chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran. Tehran cũng cảnh báo sẽ đáp trả "từ Tây Á tới châu Âu" nếu Mỹ khai chiến trở lại.

Israel tăng tốc chuẩn bị tấn công Iran - Ảnh 1.

Các nữ tình nguyện viên Iran tham gia buổi huấn luyện tại lễ khai trương trại quân sự dành cho phụ nữ ở quảng trường Azadi, thủ đô Tehran, ngày 10-11- Ảnh: EPA

Theo Đài Al Jazeera, ngày 12-11, truyền thông Israel cho biết nội các an ninh do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì đã yêu cầu quân đội tăng cường chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran. 

Đài truyền hình KAN đưa tin tối 11-11 (giờ địa phương) rằng chỉ thị này có thể dẫn tới các động thái quân sự làm bùng phát chiến tranh.

Theo KAN, thông tin về chỉ thị được công bố sau khi lãnh đạo phe đối lập Gadi Eisenkot kêu gọi ông Netanyahu chỉ triển khai quân đội nếu Israel đối mặt với "mối đe dọa trực tiếp và tức thời" trong thời gian chờ thành lập chính phủ mới.

Cuối tuần qua, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã giao ông Eisenkot nhiệm vụ thành lập chính phủ, sau khi liên minh cầm quyền của ông Netanyahu mất thế đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 10.

Nếu ông Eisenkot thành công, ông Netanyahu sẽ mất ghế thủ tướng. Dù vậy ông Netanyahu vẫn khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ tiếp diễn cho đến khi chính quyền Tehran sụp đổ.

Theo Al Jazeera, thông tin Israel tăng tốc chuẩn bị xuất hiện giữa lúc Qatar đang làm trung gian giúp Mỹ và Iran tìm kiếm thỏa thuận. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự nếu nỗ lực này thất bại.

Phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Mohsen Rezaei cảnh báo nếu Mỹ phát động cuộc chiến mới, Tehran sẽ coi mọi căn cứ quân sự tham gia tấn công Iran, từ Tây Á đến châu Âu, là "mục tiêu đáp trả".

Ngoài ra, giới lãnh đạo Iran cũng được cho là đang cân nhắc giao vai trò trưởng đoàn đàm phán cho ông Rezaei, người có lập trường cứng rắn. Một số ý kiến tại Tehran cho rằng Iran có thể hành động trước nếu tình trạng bế tắc kéo dài.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người đang dẫn đầu đoàn đàm phán, cho biết Tehran sẽ tìm cách thoát khỏi tình trạng "không chiến tranh, không hòa bình" bằng việc duy trì năng lực răn đe lâu dài nếu đàm phán thất bại.

Trong cuộc phỏng vấn được Al Jazeera công bố ngày 11-11, ông Ghalibaf cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ "không bao giờ trở lại" tình trạng trước chiến sự và cho rằng bước đi tiếp theo thuộc về Washington. 

- Ảnh 1.Iran dọa tấn công các căn cứ Mỹ ở châu Âu

Quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran sẽ tấn công căn cứ quân sự Mỹ bên ngoài Trung Đông, kể cả tại châu Âu, nếu những cơ sở này được dùng để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.

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    Chủ đề: Trung Đông eo biển Hormuz Israel

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