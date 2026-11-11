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Iran vẫn còn 1.700 tên lửa đạn đạo bất chấp bị tàn phá, khoe 'thành phố tên lửa' mới

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Iran vẫn duy trì năng lực sản xuất 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, bất chấp những tổn thất nặng nề về cơ sở vật chất do nhiều tháng hứng chịu không kích.

Iran vẫn còn 1.700 tên lửa đạn đạo bất chấp bị tàn phá, khoe 'thành phố tên lửa' mới - Ảnh 2.

Tên lửa Iran được trưng bày trong một công viên ở Tehran - Ảnh: REUTERS

Theo đánh giá mới nhất của tình báo phương Tây do Hãng tin Bloomberg dẫn ngày 10-11, Iran hiện có khả năng chế tạo khoảng 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, tương đương một nửa công suất trước chiến sự.

Năng lực này giúp Tehran duy trì khả năng đáp trả nếu giao tranh tái diễn, bất chấp những tổn thất nặng nề trong nhiều tháng qua.

Ngay từ đầu xung đột, Mỹ đã khẳng định kho vũ khí và khả năng tái thiết của Iran suy yếu nghiêm trọng. Ngày 10-11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tiếp tục nhấn mạnh lập luận này khi tuyên bố 80% cơ sở hạ tầng công nghiệp của Iran đã bị phá hủy.

Dù quân đội Iran đã chịu thiệt hại nặng nề trước các đợt không kích, một quan chức phương Tây, dẫn các báo cáo tình báo, tiết lộ Iran vẫn còn ít nhất 1.700 tên lửa đạn đạo và đang tiếp tục sản xuất.

Theo ước tính của Israel, Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo trước chiến sự. Đến tháng 6, tình báo phương Tây cho biết Tehran vẫn còn khoảng 3/4 lượng khí tài so với trước xung đột.

Từ khi chiến sự bùng nổ ngày 28-2, Iran đã phóng hơn 4.900 tên lửa hành trình Shahed và ít nhất 2.200 tên lửa đạn đạo, theo Bloomberg Economics. 

Chuyên gia Jim Lamson, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), nhận định Tehran có thể còn hàng nghìn vũ khí tấn công dòng Shahed nhờ nguồn linh kiện tích trữ. Tuy nhiên, ông lưu ý các con số mang nhiều yếu tố bất định, bởi quy mô kho vũ khí ban đầu của Iran là bí mật quân sự.

Mới đây, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố video ra mắt một "thành phố tên lửa" mới nằm sâu trong lòng đất. Phát biểu trước binh sĩ tại căn cứ, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, tướng Ali Abdollahi, tuyên bố "những bất ngờ trong cuộc chiến tương lai sẽ lần lượt được hé lộ".

Về phía Mỹ, nước này vẫn nắm trong tay hàng trăm nghìn quả bom dẫn đường chính xác, hàng nghìn tên lửa hành trình Tomahawk cùng tên lửa tàng hình JASSM. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với Washington và đồng minh nằm ở chi phí và năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn. 

Hơn 6.000 vũ khí Iran phóng ra khắp khu vực đã khiến các nước khác phải phóng ít nhất 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, mỗi quả trị giá tới 4 triệu USD và chỉ được sản xuất với số lượng 650 quả mỗi năm. 

Bà Becca Wasser, trưởng bộ phận quốc phòng tại Bloomberg Economics, phân tích: "Đây chưa bao giờ là cuộc đấu trực diện giữa kho tên lửa của Iran và Mỹ. Mỹ vượt trội về hỏa lực, nhưng chiến lược của Iran là chỉ cần duy trì đủ năng lực để gây gián đoạn, tiêu hao nguồn lực và trụ vững".

Đồng quan điểm, chuyên gia Ankit Panda thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế cho rằng Iran đã phục hồi được lượng đáng kể khí tài và sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược buộc Mỹ và Israel gánh chịu những tổn thất về chi phí. 

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Iran tên lửa đạn đạo

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