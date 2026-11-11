Phụ nữ Iran cầm súng, đu dây điêu luyện trong trại huấn luyện giữa thủ đô

Một phụ nữ giương súng ngắn ngắm bắn tại trung tâm huấn luyện quân sự dành cho nữ tình nguyện viên ở Quảng trường Azadi, thủ đô Tehran (Iran) ngày 10-11 - Ảnh: AP

Theo trang Iran Press, ngày 10-11, Iran khai trương trung tâm huấn luyện quân sự đầu tiên dành riêng cho phụ nữ ở phía tây Quảng trường Azadi, thủ đô Tehran.

Trong phần trình diễn tại lễ khai trương, các nữ tình nguyện viên mang súng trường, đu dây từ tháp huấn luyện xuống đất và trượt cáp qua quảng trường.

Hãng tin AP cũng ghi lại cảnh một phụ nữ giương súng ngắn ngắm bắn trong phần trình diễn.

Trung tâm tổ chức các khóa huấn luyện và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao năng lực, đồng thời mở rộng vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội và công tác quốc phòng.

Một phụ nữ đu dây từ tháp huấn luyện trung tâm huấn luyện quân sự dành cho nữ tình nguyện viên ở Quảng trường Azadi, thủ đô Tehran (Iran) ngày 10-11 - Ảnh: AP

Bà Sudabeh Akbari, người đứng đầu tổ chức Basij nữ thuộc Sư đoàn Mohammad Rasulullah ở vùng Đại Tehran, cho biết phụ nữ Iran coi việc bảo vệ lãnh thổ, vùng biển và biên giới trước các cuộc tấn công quân sự là trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Theo bà, gia đình và cộng đồng giữ vị trí quan trọng trong đời sống của phụ nữ Iran. Do đó các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của nước này khiến công cuộc bảo vệ đất nước trở thành mối quan tâm ngay tại mỗi ngôi nhà, mỗi con đường và cả các quảng trường.

Trước khi mở trung tâm dành riêng cho phụ nữ, quân đội Iran đã bắt đầu huấn luyện quân sự cho dân thường tại ba cơ sở ở Tehran từ ngày 4-10. Chương trình này nằm trong chiến dịch tình nguyện Janfada-ye-Iran, phát động từ tháng 3 với thông điệp "sẵn sàng hy sinh vì Iran".

Các nữ tình nguyện viên tham gia buổi huấn luyện ở Quảng trường Azadi, thủ đô Tehran (Iran) ngày 10-11 - Ảnh: AP

Một huấn luyện viên hướng dẫn các nữ tình nguyện cách dùng súng tại buổi huấn luyện ở Quảng trường Azadi, thủ đô Tehran (Iran) ngày 10-11 - Ảnh: AP

Những người phụ nữ buổi tham gia buổi huấn luyện ở Quảng trường Azadi, thủ đô Tehran (Iran) ngày 10-11 - Ảnh: AP