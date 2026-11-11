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Iran gọi việc Mỹ treo thưởng 20 triệu USD để thu thập thông tin hạt nhân là 'đáng ghê tởm'

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HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Iran lên án việc Mỹ treo thưởng 20 triệu USD cho những người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của nước này, kêu gọi Liên hợp quốc phản ứng trước động thái của Washington.

Iran gọi việc Mỹ treo thưởng 20 triệu USD để thu thập thông tin hạt nhân là 'ghê tởm' - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại cuộc họp với các đại sứ và nhà ngoại giao nước ngoài ở Tehran ngày 4-10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 11-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gửi thư tới Tổng thư ký Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an và Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), nhằm phản đối chương trình treo thưởng mà Mỹ công bố hồi tuần trước.

Trong thư, ông Araghchi gọi động thái của Washington là "ghê tởm và đáng tiếc", đồng thời yêu cầu các cơ quan quốc tế lên án một cách rõ ràng và dứt khoát. Ngoại trưởng Iran cũng tái khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Trước đó, ngày 6-11, quân đội Mỹ thông báo treo thưởng tới 20 triệu USD cho những người cung cấp thông tin về các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Những người cung cấp thông tin còn có thể được hỗ trợ tái định cư.

Động thái này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân Iran, vốn là một trong những bất đồng lớn giữa Tehran và Washington trong nhiều năm qua.

Năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Washington khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, được ký kết năm 2015 dưới thời người tiền nhiệm của ông Trump, Barack Obama.

Theo thỏa thuận, Iran đồng ý hạn chế hoạt động hạt nhân và chấp nhận giám sát quốc tế để đổi lấy một phần các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ.

Căng thẳng tiếp tục leo thang vào tháng 6-2025, khi Mỹ và Israel cùng tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày đêm.

Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố các cuộc tấn công này đã gần như phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại thực tế vẫn chưa thể xác minh do Tehran ngăn các thanh sát viên của IAEA tiếp cận những cơ sở bị tấn công tại Fordow, Natanz và Isfahan.

Những cơ sở này tiếp tục trở thành mục tiêu không kích khi chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát trở lại vào ngày 28-2 và kéo dài đến nay.

Qatar và Pakistan đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, các bên vẫn còn nhiều bất đồng về điều kiện đạt được thỏa thuận.

Đàm phán hiện tập trung vào những điều kiện nhằm chấm dứt chiến sự. Riêng về chương trình hạt nhân, Ngoại trưởng Araghchi cho biết vấn đề này sẽ chỉ được đưa ra thảo luận ở giai đoạn tiếp theo của tiến trình thương lượng.

Iran tuyên bố không đưa uranium làm giàu ra nước ngoài

Ông Mohsen Rezaei, quan chức an ninh cấp cao Iran, tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ lượng vật liệu hạt nhân đã làm giàu nào rời khỏi lãnh thổ.

Ông cũng tiết lộ Tehran hiện không tiến hành đàm phán với Washington, đồng thời cảnh báo: "Bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ vào Iran cũng sẽ bị đáp trả bằng việc Tehran nhắm vào các căn cứ quân sự của Washington".

Trước đó, hai nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã chỉ thị không chuyển uranium được làm giàu gần cấp độ vũ khí ra nước ngoài.

Iran gọi việc Mỹ treo thưởng 20 triệu USD để thu thập thông tin hạt nhân là 'ghê tởm' - Ảnh 3.Mỹ treo 20 triệu USD tìm thông tin về chương trình hạt nhân Iran

Mỹ đang treo thưởng 20 triệu USD để tìm thông tin về cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

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    Chủ đề: Iran Abbas Araghchi chương trình hạt nhân

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

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