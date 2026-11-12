Bị Pháp tố tấn công mạng siêu thị, Iran đáp: 'Đến cái tủ lạnh còn không quản nổi'

Tủ đông tại một cửa hàng Intermarché ở Névez trống trơn ngày 12-10, sau khi toàn bộ thực phẩm đông lạnh phải bị loại bỏ do hậu quả vụ tấn công mạng - Ảnh: AFP

Theo Đài Euronews ngày 11-11, Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố "kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ và một chiều" của Chính phủ Pháp về các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị nước này.

Tehran cũng lên án điều mà họ gọi là "chính sách cũ" của Paris khi liên tục đưa ra cáo buộc nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đứng sau loạt tấn công mạng đêm 11 rạng sáng 12-10.

Các vụ tấn công làm nhiệt độ tủ lạnh và tủ đông tại hàng trăm siêu thị tăng cao, buộc nhiều cửa hàng phải tiêu hủy gần như toàn bộ thực phẩm.

Trong số các điểm bán lẻ bị ảnh hưởng có những cửa hàng thuộc các chuỗi Carrefour, Monoprix, Intermarché và Coopérative U.

Đến đầu tháng 11, ít nhất 10 nước châu Âu khác cũng ghi nhận những sự cố tương tự.

Pháp đã triệu Đại sứ Iran và vận động Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt. Ông Barrot tuyên bố Paris "không loại trừ bất kỳ phương án nào" và sẽ thực hiện những biện pháp mà Pháp cho là cần thiết và tương xứng để ngăn các cuộc tấn công tiếp theo.

Giới chức Pháp cho rằng Iran từng có những hành động "gây bất ổn" nhằm vào nước này như vụ tấn công mạng nhắm vào báo Charlie Hebdo năm 2023 và các hoạt động mà Paris mô tả là "thù địch" trong thời gian diễn ra Olympic 2024.

Phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia trước những hoạt động mà họ cho là trái pháp luật từ nước ngoài.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng chỉ trích Chính phủ Pháp trên mạng xã hội. "Đến cái tủ lạnh còn không quản nổi, nói gì đến việc giải quyết những bức xúc của người dân. Chính phủ Pháp đang đổ lỗi cho người khác về thất bại của mình", ông viết.

Hiện EU cho biết sẽ thảo luận với các nước thành viên về thông báo của Pháp để đưa ra phản ứng "nhanh chóng và thống nhất".

