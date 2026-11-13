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Nhiều quan chức Mỹ liên tiếp dọn vào cơ sở quân sự, có gì bất thường?

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nằm trong số các quan chức cấp cao Mỹ đã chuyển vào sống tại các cơ sở quân sự.

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Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche - Ảnh: AP

Đài Fox News đưa tin hôm 12-11 cho biết Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche đã chuyển tới sống tại một cơ sở quân sự ở khu vực Washington, D.C suốt nhiều tháng nay. Ba nguồn tin xác nhận ông chuyển đến từ đầu năm, song lý do chưa được công bố.

Thông tin về ông Blanche xuất hiện vài ngày sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng đã chuyển vào một căn cứ quân sự, nghi do bị Iran đe dọa.

Kể từ tháng 8, ông Bessent đã dẫn đầu nỗ lực gây sức ép kinh tế nhằm vào Iran thông qua việc siết chặt các lệnh trừng phạt, với mục tiêu cô lập Tehran về tài chính. 

Theo các nguồn tin, việc dẫn đầu chiến dịch này đã khiến ông trở thành một trong những quan chức Mỹ bị Iran nhắm đến nhiều nhất, tuy nhiên Iran từng bác bỏ cáo buộc rằng nước này lên kế hoạch tấn công quan chức Mỹ.

Theo tạp chí Newsweek, ngoài hai quan chức trên còn có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth được cho là đang sống tại căn cứ Fort McNair ở Washington.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cũng chuyển vào nhà công vụ quân đội sau khi người biểu tình tập trung ngoài nhà riêng của ông ở bang Virginia và địa chỉ nhà bị công khai.

Hồi tháng 10-2025, trang The Atlantic ghi nhận ít nhất 6 quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển vào nhà công vụ quân đội ở khu vực Washington. 

Đến tháng 3 năm nay, báo New York Times tiếp tục ghi nhận một số quan chức từng chuyển vào hoặc cân nhắc chuyển vào nhà công vụ quân đội. Trong số này có bà Pam Bondi, người tiền nhiệm của ông Blanche. 

Các cơ sở quân sự và nhà công vụ quân đội có chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào. Việc chuyển đến những nơi này giúp quan chức có thêm một lớp bảo vệ và có thể giảm nhu cầu bố trí lực lượng an ninh tại từng nhà riêng.

Theo Newsweek, việc quan chức Mỹ sống trong khu nhà của quân đội từng có tiền lệ. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ nhận định hiếm khi có nhiều quan chức cùng chuyển vào như lần này.

- Ảnh 3.Bộ trưởng Tài chính Mỹ phải chuyển đến ở tại căn cứ quân sự vì bị Iran đe dọa

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phải rời nhà riêng để chuyển đến ở tại một căn cứ quân sự, sau khi tình báo Mỹ phát hiện những mối đe dọa từ Iran nhằm vào ông.

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    Chủ đề: quan chức Mỹ căn cứ quân sự Iran

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