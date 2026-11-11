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Bộ trưởng Tài chính Mỹ phải chuyển đến ở tại căn cứ quân sự vì bị Iran đe dọa

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phải rời nhà riêng để chuyển đến ở tại một căn cứ quân sự, sau khi tình báo Mỹ phát hiện những mối đe dọa từ Iran nhằm vào ông.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ phải chuyển đến căn cứ quân sự ở vì bị Iran đe dọa - Ảnh 1.

Bộ trưởng Scott Bessent phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 15-4 - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times ngày 10-11, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gần đây đã rời căn biệt thự tại khu Georgetown, thủ đô Washington, D.C., để chuyển đến ở tại một căn cứ quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt.

Động thái này diễn ra sau khi giới chức tình báo Mỹ đánh giá các âm mưu của Iran nhằm vào những quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ đã tiến đến giai đoạn chuẩn bị cao hơn, trong đó có những mối đe dọa cụ thể nhằm vào ông Bessent.

Một nguồn tin cho biết những lo ngại về an ninh gia tăng sau khi báo Wall Street Journal đăng tải hình ảnh chụp từ trên cao căn biệt thự trị giá 12,5 triệu USD mà ông Bessent mua vào đầu năm 2025.

Bức ảnh khiến người khác có thể xác định chính xác vị trí ngôi nhà, làm dấy lên lo ngại về an toàn của vị bộ trưởng.

Hiện chưa rõ mức độ nghiêm trọng của những lời đe dọa. Giới chức Mỹ nhận định Iran có năng lực hạn chế trong việc tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trên lãnh thổ Mỹ, nhưng vẫn có thể thực hiện những vụ tấn công có chủ đích nhằm vào các cá nhân.

Ông Bessent là quan chức cấp cao mới nhất trong chính quyền Tổng thống Donald Trump phải chuyển đến nơi ở được bảo vệ đặc biệt. 

Năm ngoái, ít nhất sáu quan chức đã có động thái tương tự, trong đó có Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi.

Kể từ tháng 8, ông Bessent đã dẫn đầu nỗ lực gây sức ép kinh tế nhằm vào Iran thông qua việc siết chặt các lệnh trừng phạt, với mục tiêu cô lập Tehran về tài chính.

Biện pháp này được triển khai song song với lệnh phong tỏa các cảng biển Iran của Hải quân Mỹ, nhằm buộc Iran chấm dứt các cuộc tấn công tàu thuyền và mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới và gần như bị đóng cửa kể từ khi chiến sự nổ ra vào 28-2.

Theo các nguồn tin, việc dẫn đầu chiến dịch này đã khiến ông Bessent trở thành một trong những quan chức Mỹ bị Iran nhắm đến nhiều nhất.

Bộ Tài chính Mỹ khẳng định ông Bessent sẽ không chùn bước trước đe dọa và tiếp tục triển khai các biện pháp gây sức ép lên kinh tế Tehran.

Trong khi đó, Iran từng bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này lên kế hoạch tấn công những quan chức và cá nhân trên lãnh thổ Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ phải chuyển đến căn cứ quân sự ở vì bị Iran đe dọa - Ảnh 3.Iran phản bác cáo buộc âm mưu ám sát Barron Trump

Iran bác bỏ cáo buộc âm mưu ám sát Barron Trump, sau khi truyền hình nước này phát video đề cập đến kế hoạch nhắm vào con trai ông Trump và khoản tiền treo thưởng 10 triệu USD.

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    Chủ đề: Iran Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent

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