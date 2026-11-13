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Quốc hội Mỹ yêu cầu chính quyền ông Trump làm rõ về vụ CEO Jensen Huang

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 12-11, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump làm rõ thông tin về quan hệ giữa Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang và bà Alice Huang, người đang bị tình nghi làm gián điệp nước ngoài.

Quốc hội yêu cầu chính quyền ông Trump làm rõ về bê bối của ông Jensen Huang - Ảnh 1.

Ông Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở San Francisco, California vào tháng 10 - Ảnh: AFP

“Quốc hội phải yêu cầu ông Jensen Huang và những người liên quan tại công ty giải trình về việc họ có thể đã đặt an ninh quốc gia Mỹ vào tình thế nguy hiểm như thế nào”, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer viết trên mạng xã hội X ngày 12-11.

Ngoài ra, ông Schumer nhấn mạnh chính quyền ông Trump cũng cần “giải trình về những hành động đã thực hiện sau khi biết được mối quan hệ giữa ông Huang và người phụ nữ bị nghi là tình báo Trung Quốc”, theo Hãng tin AFP.

Cùng ngày, Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cho rằng việc Quốc hội tiến hành điều tra là “hợp lý”, xét đến những lợi ích an ninh quốc gia đang bị đe dọa.

Ngoài ra, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries cũng yêu cầu để các thành viên Quốc hội tham dự một buổi báo cáo mật liên quan đến những cáo buộc giữa ông Huang và bà Alice Huang.

“Nếu an ninh quốc gia của chúng ta bị tổn hại, người dân Mỹ xứng đáng được biết câu trả lời và chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo đảm điều đó”, ông Jeffries nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Jeffries lưu ý việc CEO Huang từ chức là “điều đúng đắn cần làm”, theo Đài CNN.

Theo báo New York Times, Tổng thống Trump đã được thông báo về những nghi vấn liên quan đến bà Alice Huang từ năm ngoái.

Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng xác nhận những nghi vấn này với ông chủ Nhà Trắng.

Tuy nhiên trong cuộc họp báo mới nhất vào ngày 12-11, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche tuyên bố cơ quan này vẫn chưa xác định liệu bà Alice Huang có phải là gián điệp của Trung Quốc hay không.

“Cho đến nay, Bộ Tư pháp, cá nhân tôi hay Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đều chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về việc người phụ nữ này có phải là đặc vụ hay không”, ông lưu ý.

Về phía Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này đứng sau âm mưu gián điệp nhằm tiếp cận ông Huang, qua đó khẳng định những cáo buộc này hoàn toàn không có căn cứ.

Quốc hội Mỹ yêu cầu chính quyền ông Trump làm rõ về vụ CEO Jensen Huang - Ảnh 2.CEO Nvidia Jensen Huang nói gì về người vợ đồng hành 40 năm?

Lori Huang, vợ của Jensen Huang - CEO Nvidia - khá kín tiếng trong nhiều năm, dù chồng bà đứng đầu công ty đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Quốc hội Mỹ Trung Quốc Nvidia Alice Huang

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