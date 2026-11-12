CEO Nvidia Jensen Huang nói gì về người vợ đồng hành 40 năm?

Lori Huang, vợ của Jensen Huang - CEO Nvidia - Ảnh: AFP

Theo Business Insider, Lori Huang khi đó mang tên Lori Mills, lần đầu gặp Jensen Huang khi cả hai là bạn cùng phòng thí nghiệm trong một lớp kỹ thuật điện ở trường đại học.

Người phụ nữ đứng sau CEO Nvidia

Theo tiểu sử của Jensen Huang trên trang Trường Kỹ thuật thuộc Đại học bang Oregon (OSU), hai người kết hôn 5 năm sau lần gặp đầu tiên. Đến nay, bà Lori đã đồng hành cùng chồng hơn 40 năm.



Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Jensen Huang cho biết vợ ông lớn tuổi hơn ông và là một trong "ba cô gái" trong lớp học khi đó.

Ông kể mình đã chinh phục bà bằng lời đề nghị cùng học vào mỗi chủ nhật, đồng thời hứa rằng ông sẽ trở thành CEO trước năm 30 tuổi.

Hai người có hai con là Madison và Spencer, cả hai hiện đều làm việc tại Nvidia. Theo thông tin tiểu sử trên Nvidia, Madison giữ vị trí giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng AI vật lý, trong khi Spencer là quản lý dòng sản phẩm, phụ trách phần mềm robot.

Bà Lori Huang hiện là chủ tịch Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, tổ chức từ thiện do bà cùng chồng thành lập năm 2007. Quỹ đặt tại Palo Alto và báo cáo tổng tài sản ròng 9,1 tỉ USD trong năm 2024, theo hồ sơ gửi Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).

Năm 2022, OSU cho biết vợ chồng đã trao 50 triệu USD cho trường đại học cũ để hỗ trợ thành lập Jen-Hsun and Lori Huang Collaborative Innovation Complex.

Trong thông cáo khi đó, Jensen Huang nói việc gặp vợ là "sự kiện quan trọng nhất" đối với OSU và cuộc đời ông. Cũng theo thông cáo của OSU, Lori Huang tốt nghiệp năm 1985 với bằng cử nhân kỹ thuật điện.

Gái có công sao chồng vẫn phụ?

Lori Huang còn xuất hiện trong một số câu chuyện liên quan đến hình ảnh công chúng của chồng. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình trực tuyến "The Moment" của HP vào tháng 10-2023, Jensen Huang cho biết vợ và con gái đã góp phần tạo nên phong cách áo khoác da màu đen đặc trưng của ông.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNA hồi tháng 5, CEO Nvidia tiếp tục nói về vai trò của vợ trong suốt sự nghiệp. Ông cho biết Lori đã đồng hành cùng mình trong toàn bộ cuộc đời và "là một phần của Nvidia trong từng bước đi".

Jensen Huang cũng kể rằng vợ đã có mặt tại mọi hội nghị, mọi bài phát biểu và những thời điểm quan trọng của Nvidia.

Những chia sẻ này cho thấy Lori Huang không chỉ là người bạn đời của CEO Nvidia mà còn đã đồng hành với ông trong hành trình phát triển của công ty, dù bản thân bà rất kín đáo trong hồ sơ cá nhân.

Tuy nhiên, sau nhiều năm sống kín tiếng, bê bối ngoại tình của Jensen thời gian qua đã khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào người vợ tào khang của mình.