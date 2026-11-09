Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thế giới sốc, sợ hình tượng 'người đàn ông tốt hiếm có' Jensen Huang sụp đổ

tác giả
LIÊN AN
LIÊN AN
LIÊN AN

Lời thừa nhận ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang gây sốc cho dư luận nhiều nước, đặc biệt khi ông lâu nay luôn thể hiện bản thân là người yêu thương vợ suốt hơn 40 năm hôn nhân.

Thế giới sốc, sợ hình tượng 'người đàn ông tốt hiếm có' Jensen Huang sụp đổ - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp chung của CEO Nvidia Jensen Huang và bà Alice Huang được cho là do bà Huang đăng tải trên WeChat cá nhân - Ảnh: X

Sự việc gây bất ngờ lớn bởi ông Jensen Huang lâu nay gắn với hình ảnh người chồng chung thủy, từng được truyền thông Trung Quốc mô tả là hình mẫu "người đàn ông tốt hiếm có ở Thung lũng Silicon".

Sụp đổ hình tượng

Trong ngày 9-11, nhiều mã chủ đề liên quan đến vụ bê bối ngoại tình của ông Jensen Huang đã xuất hiện trên bảng tìm kiếm của Weibo, trong đó chủ đề "Jensen Huang thừa nhận ngoại tình" dẫn đầu bảng tìm kiếm nóng, thu hút gần 10 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ đầu.

Truyền thông Trung Quốc nhận định rằng ngay cả những người thường ngày không quan tâm đến lĩnh vực công nghệ ở xứ tỉ dân cũng bàn tán về bê bối của ông.

Sau hơn 40 năm kết hôn với vợ là bà Lori Huang, ông thường xuất hiện bên vợ tại các sự kiện và nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm dành cho bà.

Trong chương trình truyền hình You Quiz on the Block, vị CEO nổi tiếng với những chiếc áo khoác da màu đen từng chia sẻ rằng tất cả quần áo mình mặc đều do vợ mua và bản thân không còn tự mua sắm kể từ khi quen bà vào năm 17 tuổi.

Thế nhưng sau lời thừa nhận ngoại tình, hình tượng người chồng yêu vợ suốt hơn 40 năm của ông Jensen Huang đã "sụp đổ chỉ sau một đêm", khiến nhiều người sốc và khó tin.

"Trả lại áo khoác da cho vợ ông đi" là một trong nhiều bình luận mỉa mai trên Weibo, ám chỉ chiếc áo khoác da vốn gắn liền với hình ảnh của ông.

Một số người khác cũng chế giễu rằng nếu ly hôn, vợ ông phải được mang theo một nửa số áo khoác vì chính ông từng nói tất cả đều do bà mua.

Điều khiến nhiều người khó hiểu là ông Jensen Huang và bà Alice Huang dường như không có ý định tránh xuất hiện cùng nhau.

Một số người cũng đặt câu hỏi vì sao người phụ nữ bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo Trung Quốc lại công khai nhiều ảnh chụp với CEO Nvidia như vậy.

Thế giới sốc, sợ hình tượng 'người đàn ông tốt hiếm có' Jensen Huang sụp đổ - Ảnh 2.

Ảnh chụp chung của CEO Nvidia Jensen Huang và bà Alice Huang - Ảnh: X

Vì sao vụ ngoại tình của CEO Nvidia gây sốc đến vậy?

Vụ việc cũng là đề tài bàn tán trên nhiều nền tảng quốc tế khác như X, Instagram, Reddit, Threads, với rất nhiều hình ảnh cùng video được liên tục chia sẻ.

Trong số đó có một đoạn video AI mô phỏng cảnh ông Jensen Huang bị camera bắt gặp đang ôm một phụ nữ tại buổi hòa nhạc của Coldplay, nhại lại vụ CEO Công ty Astronomer Andy Byron bị bắt gặp ngoại tình với nữ Giám đốc nhân sự tại buổi biểu diễn của ban nhạc này vào tháng 7-2025.

Nhiều ý kiến cho rằng những người có hình ảnh chuẩn mực như ông Jensen Huang thường tạo ra sự hụt hẫng lớn hơn cho công chúng khi có lùm xùm đời tư.

Một bài đăng thu hút hơn 600.000 lượt xem trên Threads so sánh nếu chuyện tương tự xảy ra với tỉ phú Elon Musk, dư luận có thể sẽ không quá bất ngờ, do hình ảnh cá nhân của ông Musk không giống với CEO Nvidia.

Trong thư nội bộ gửi nhân viên ngày 9-11, ông Jensen Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ, xin lỗi vì làm tổn thương vợ và các con, nhận hoàn toàn trách nhiệm và mong công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình.

Dù vậy những bài thảo luận trên mạng xã hội vẫn không hề lắng xuống, không chỉ xoay quanh chuyện ngoại tình mà còn liên quan đến các nghi vấn chưa được làm rõ trong vụ bê bối.

Dư luận sốc vì 'người đàn ông tốt hiếm có' Jensen Huang sụp đổ hình tượng - Ảnh 2.CEO Nvidia Jensen Huang viết gì trong thư thừa nhận ngoại tình?

Trong thư gửi nhân viên Tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ, tỉ phú Jensen Huang khẳng định ông yêu nước Mỹ và yêu công ty. Ông thừa nhận mình không chung thủy với vợ và mong gia đình có thể hàn gắn lại theo thời gian.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LIÊN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ngoại tình Nvidia Alice Huang Jensen Huang

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất