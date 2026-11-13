Trung Quốc cảnh báo Mỹ không siết chặt kiểm soát xuất khẩu sau vụ ông Jensen Huang

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh - Ảnh: REUTERS

"Trung Quốc luôn phản đối việc lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, bởi điều này làm gián đoạn sự ổn định của các chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu, đồng thời không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay.

Theo Hãng tin AFP, bà Mao Ninh trả lời như trên khi được hỏi về việc các nghị sĩ Mỹ kêu gọi siết chặt hơn nữa các biện pháp xuất khẩu thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc.

"Trung Quốc và Mỹ cần hợp tác thực hiện sự đồng thuận quan trọng đã đạt được giữa nguyên thủ quốc gia của hai nước, đồng thời duy trì sự phát triển ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ" - bà Mao nói thêm.

Ngày 12-11, ông Jensen Huang từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Nvidia, khép lại hơn một năm đầy biến động, bắt đầu từ bài viết của báo New York Times hồi tháng 10-2025 đề cập đến mối liên hệ giữa ông và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Bà Alice Huang từng lãnh đạo Megaspeed, công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore và là đối tác điện toán đám mây chính thức của Nvidia - một vị thế đáng mơ ước giúp công ty được ưu tiên tiếp cận các dòng chip của Nvidia.

Sau vụ việc đã xuất hiện thông tin cho rằng Bộ Thương mại Mỹ dưới thời Bộ trưởng Howard Lutnick có thể đã không hành động trước nghi vấn Megaspeed hỗ trợ chuyển hướng công nghệ Nvidia thuộc diện hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Truyền thông Mỹ dẫn lời các nghị sĩ nước này cho biết họ ủng hộ áp thêm biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc giữa bê bối trên.

"Kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc là vấn đề lớn ở đây. Tôi ủng hộ hạn chế xuất khẩu những mặt hàng đó. Tôi cho rằng đang có sự đồng thuận ngày càng lớn trong Quốc hội Mỹ về một lập trường như vậy" - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (Đảng Cộng hòa) nói.

Theo các nguồn tin, tình báo Mỹ đã lưu hành một bản ghi nhớ hồi mùa xuân năm nay, cáo buộc bà Alice Huang là người của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Tuy nhiên Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc đó, và cho rằng chúng là "cái cớ để áp đặt lệnh phong tỏa công nghệ" nhằm ngăn Trung Quốc phát triển AI.

Vụ bê bối xảy ra ngay trước thềm hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tuần tới tại thành phố Thâm Quyến.