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Bộ Tư pháp Mỹ nói gì về nghi vấn bà Alice Huang là gián điệp?

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Đến thời điểm hiện tại Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa đưa ra kết luận nữ doanh nhân Alice Huang có phải là gián điệp hay không.

Bộ Tư pháp Mỹ nói gì về nghi vấn bà Alice Huang là gián điệp? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche (giữa) phát biểu trong họp báo tại trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ ở Washington, D.C., Mỹ ngày 12-11-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 12-11, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết Bộ Tư pháp nước này vẫn chưa đưa ra kết luận về việc bà Alice Huang, nữ doanh nhân Trung Quốc bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với cựu giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Nvidia Jensen Huang, có phải là gián điệp Trung Quốc hay không.

Theo Hãng tin Reuters, tại họp báo, ông Blanche cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) "tất nhiên" đang điều tra các thông tin cho rằng bà Alice Huang làm việc cho Chính phủ Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sau đó trong cùng ngày 12-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi liệu ông Jensen Huang có nên từ chức hay không. Ông cũng nhắc lại rằng vẫn chưa có kết luận về việc liệu Alice Huang có phải là gián điệp hay không.

"Điều quan trọng là người phụ nữ đó có phải gián điệp hay không? Tôi không biết liệu điều đó đã được xác định hay chưa. Nhưng nếu người phụ nữ đó là gián điệp thì đúng là ông ấy nên từ chức.

Còn nếu bà ấy không phải gián điệp thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác" - ông Trump nói trong chương trình podcast Straight Shooter

Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ thêm ông đã nói chuyện với ông Jensen Huang vào hôm 11-11.

Ngày 12-11, ông Jensen Huang từ chức CEO Nvidia, khép lại hơn một năm đầy biến động, bắt đầu từ bài viết của báo New York Times hồi tháng 10-2025 đề cập đến mối liên hệ giữa ông và bà Alice Huang.

Bà Alice Huang từng lãnh đạo Megaspeed, công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore và là đối tác điện toán đám mây chính thức của Nvidia - một vị thế đáng mơ ước giúp công ty được ưu tiên tiếp cận các dòng chip của Nvidia.

Sau đó rộ lên thông tin các quan chức tình báo Mỹ tin rằng bà Alice Huang đang hành động thay mặt cho cơ quan tình báo Trung Quốc. 

Bắc Kinh đã phủ nhận thông tin bà Alice Huang là gián điệp. Hiện bà Alice Huang cũng chưa lên tiếng.

Tại cuộc họp báo ngày 12-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Mỹ nên ngừng bịa đặt những câu chuyện "gián điệp" như vụ CEO Nvidia Jensen Huang để lấy cớ áp lệnh phong tỏa công nghệ.

Hôm 12-11, Bộ Nội vụ Singapore thông tin bà Alice Huang đã rời Singapore hồi tháng 2 và bị cấm nhập cảnh trở lại sau cuộc điều tra về hành vi phạm tội có thể xảy ra ở nước này. Bộ Nội vụ Singapore lưu ý cuộc điều tra của họ không liên quan đến hoạt động gián điệp.

Hôm 8-11, ông Jensen Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ, nhưng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ với bà Alice Huang.

Bộ Tư pháp Mỹ nói gì về nghi vấn bà Alice Huang là gián điệp? - Ảnh 3.NÓNG: CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

Tỉ phú Mỹ Jensen Huang quyết định từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn sản xuất chip Nvidia sau bê bối tình ái.

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    Chủ đề: Bộ Tư pháp Mỹ gián điệp Todd Blanche Alice Huang Jensen Huang

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