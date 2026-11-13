Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Nga nêu điều kiện để châu Âu tham gia hòa đàm Ukraine

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Ngày 13-11, Điện Kremlin tuyên bố châu Âu phải chứng minh sự sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hòa bình Ukraine nếu muốn ngồi vào bàn đàm phán.

Nga nêu điều kiện để châu Âu tham gia hòa đàm Ukraine - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Theo Hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13-11 khẳng định các nước châu Âu có thể được đưa vào tiến trình hòa bình Ukraine khi Nga nhận thấy họ thực sự muốn và sẵn sàng tham gia.

“Một khi thấy châu Âu thực sự có ý định đóng góp cho tiến trình hòa bình và sẵn sàng thực hiện điều đó, chúng tôi mới có thể quyết định liệu có mở rộng thành phần tham gia các cuộc đàm phán về giải pháp cho xung đột Ukraine hay không” - ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng chính các nước châu Âu đã chủ động cắt đứt đối thoại với Matxcơva, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ từ chối tiếp xúc với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ông Peskov khẳng định Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với các nước châu Âu, nhưng phía châu Âu cần thể hiện thiện chí và chỉ định một đại diện có đủ thẩm quyền tham gia tiến trình này.

Về thông tin trên truyền thông cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể trở thành đại diện của châu Âu tham gia đàm phán về Ukraine, Điện Kremlin nói “không biết thông tin này xuất phát từ đâu, do đó chưa thể đưa ra bình luận cụ thể”.

Điện Kremlin cũng từ chối bình luận về khả năng Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas được lựa chọn làm đại diện của châu Âu trong các cuộc đàm phán về Ukraine.

Đáp lại, cũng trong ngày 13-11, bà Kallas tuyên bố Nga không có quyền quyết định ai sẽ là người đại diện cho EU tại các cuộc đàm phán hòa bình.

Trái với tuyên bố của Điện Kremlin, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Nga và Ukraine hiện đã đồng ý mở rộng thành phần tham gia vòng đàm phán tiếp theo, với sự góp mặt của các đối tác châu Âu.

Theo ông, khuôn khổ đàm phán mở rộng sẽ cho phép các bên thảo luận song song về những vấn đề an ninh rộng hơn của châu Âu thời hậu chiến và tranh chấp lãnh thổ giữa Nga với Ukraine.

“Chúng tôi đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc tìm hiểu quan ngại của cả hai bên, xác định các giải pháp khả thi và vạch ra hướng đi tiếp theo” - ông Kushner đăng trên mạng xã hội X ngày 13-11, đồng thời thừa nhận “vẫn còn những khác biệt lớn”.

Các cuộc đàm phán tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) trong tuần này chỉ có sự góp mặt của giới chức Nga, Ukraine và Mỹ. Sau đó, hai đặc phái viên Mỹ đã bay tới Matxcơva để gặp ông Putin và tiếp tục tới Dublin (Ireland) để làm việc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nga nêu điều kiện để châu Âu tham gia hòa đàm Ukraine - Ảnh 3.Ông Putin nói muốn hòa bình kéo dài mãi mãi ở Ukraine

Ngày 12-11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Điện Kremlin để trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Nga - Ukraine.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
DƯƠNG KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: châu Âu Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất