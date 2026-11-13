Nga nêu điều kiện để châu Âu tham gia hòa đàm Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Theo Hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13-11 khẳng định các nước châu Âu có thể được đưa vào tiến trình hòa bình Ukraine khi Nga nhận thấy họ thực sự muốn và sẵn sàng tham gia.

“Một khi thấy châu Âu thực sự có ý định đóng góp cho tiến trình hòa bình và sẵn sàng thực hiện điều đó, chúng tôi mới có thể quyết định liệu có mở rộng thành phần tham gia các cuộc đàm phán về giải pháp cho xung đột Ukraine hay không” - ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng chính các nước châu Âu đã chủ động cắt đứt đối thoại với Matxcơva, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ từ chối tiếp xúc với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ông Peskov khẳng định Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với các nước châu Âu, nhưng phía châu Âu cần thể hiện thiện chí và chỉ định một đại diện có đủ thẩm quyền tham gia tiến trình này.

Về thông tin trên truyền thông cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể trở thành đại diện của châu Âu tham gia đàm phán về Ukraine, Điện Kremlin nói “không biết thông tin này xuất phát từ đâu, do đó chưa thể đưa ra bình luận cụ thể”.

Điện Kremlin cũng từ chối bình luận về khả năng Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas được lựa chọn làm đại diện của châu Âu trong các cuộc đàm phán về Ukraine.

Đáp lại, cũng trong ngày 13-11, bà Kallas tuyên bố Nga không có quyền quyết định ai sẽ là người đại diện cho EU tại các cuộc đàm phán hòa bình.

Trái với tuyên bố của Điện Kremlin, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Nga và Ukraine hiện đã đồng ý mở rộng thành phần tham gia vòng đàm phán tiếp theo, với sự góp mặt của các đối tác châu Âu.

Theo ông, khuôn khổ đàm phán mở rộng sẽ cho phép các bên thảo luận song song về những vấn đề an ninh rộng hơn của châu Âu thời hậu chiến và tranh chấp lãnh thổ giữa Nga với Ukraine.

“Chúng tôi đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc tìm hiểu quan ngại của cả hai bên, xác định các giải pháp khả thi và vạch ra hướng đi tiếp theo” - ông Kushner đăng trên mạng xã hội X ngày 13-11, đồng thời thừa nhận “vẫn còn những khác biệt lớn”.

Các cuộc đàm phán tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) trong tuần này chỉ có sự góp mặt của giới chức Nga, Ukraine và Mỹ. Sau đó, hai đặc phái viên Mỹ đã bay tới Matxcơva để gặp ông Putin và tiếp tục tới Dublin (Ireland) để làm việc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.