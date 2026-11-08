Nga tuyên bố châu Âu 'không có chỗ' trên bàn đàm phán

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin TASS, ngày 7-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc "Liên minh sẵn sàng" lên kế hoạch tập trận ngay trước thềm đàm phán một lần nữa cho thấy châu Âu "không có chỗ" trên bàn đàm phán về Ukraine.

"Cuộc tập trận dự kiến bắt đầu ngay trước khi các cuộc tham vấn Nga - Mỹ - Ukraine nhằm giải quyết xung đột được nối lại tại Abu Dhabi một lần nữa khẳng định châu Âu không có chỗ trong bàn đàm phán", bà nói.

Bà Zakharova cho rằng phương Tây vẫn không sẵn sàng tính đến những quan ngại an ninh chính đáng của Nga và tiếp tục đẩy căng thẳng vào vòng xoáy leo thang.

"London và Paris kỳ vọng việc triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine sẽ giúp họ duy trì chỗ đứng để tiếp tục đối đầu và tìm cách khiến Nga thất bại quân sự", bà cáo buộc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại Matxcơva hoàn toàn không chấp nhận việc đưa quân nước ngoài tới Ukraine, dù dưới danh nghĩa "Liên minh sẵn sàng" hay bất kỳ tổ chức nào khác.

"Động thái đó đồng nghĩa với can thiệp quân sự và cố tình tạo thêm mối đe dọa đối với an ninh Nga. Về bản chất, đây sẽ là một bước nữa khiến các thành viên NATO can dự sâu hơn vào xung đột, làm tình hình tiếp tục leo thang", bà nhấn mạnh.

Bà Zakharova cảnh báo quân đội Nga sẽ coi mọi lực lượng quân sự tại Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp, đồng thời lưu ý những rủi ro và hậu quả đi kèm.

"Trách nhiệm đối với sự leo thang sẽ hoàn toàn thuộc về những bên tiếp tục vạch ra các kế hoạch quân sự liều lĩnh chống Nga, trong nỗ lực vô ích nhằm gây ra 'thất bại chiến lược' cho đất nước chúng tôi", bà nói.

Hiện chưa có phản hồi từ phía châu Âu về tuyên bố của bà Zakharova.

Theo báo Le Monde, "Liên minh sẵn sàng" do Anh và Pháp dẫn đầu lên kế hoạch tập trận tại Ba Lan từ ngày 9 đến 22-11, với gần 2.800 quân nhân từ 10 quốc gia. Cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng chỉ huy, phối hợp và vận chuyển lực lượng, chuẩn bị cho kịch bản đưa quân tới Ukraine nếu Kiev và Matxcơva đạt thỏa thuận ngừng bắn.