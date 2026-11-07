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Nga công bố vũ khí mới trang bị cho trực thăng ‘thợ săn đêm’

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video đầu tiên ghi cảnh trực thăng "thợ săn đêm" Mi-28NM phóng đạn tuần kích Dan-T trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga công bố vũ khí mới trang bị cho trực thăng ‘thợ săn đêm’ - Ảnh 2.

Trực thăng "Thợ săn đêm" Mi-28NM được trang bị đạn tuần kích Dan-T - Ảnh: SPUTNIK

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kíp lái Mi-28NM đã triển khai Dan-T nhắm vào các điểm tập kết của lực lượng vận hành máy bay không người lái (drone) của Ukraine, Đài Sputnik đưa tin.

Đoạn video công bố ngày 6-11 cho thấy chiếc trực thăng mang hai quả đạn ở giá treo ngoài và phóng một quả khi đang bay. 

Giới chức Matxcơva khẳng định Dan-T đã đánh trúng mục tiêu được chỉ định trong khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến phía Tây (Nga).

Theo Tạp chí Military Watch, Dan-T là mẫu vũ khí tấn công sử dụng động cơ phản lực có chi phí thấp.

Hồi tháng 9, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec (Nga) cho biết Dan-T là sự kết hợp giữa hỏa lực của tên lửa hành trình và khả năng cơ động của drone.

Theo Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport (Nga), Dan-T có trọng lượng phóng xấp xỉ 270kg, mang đầu đạn 130kg, tầm bắn lên tới 450km và đạt vận tốc tối đa 500km/h.

Với hệ thống dẫn đường quán tính (INS) và định vị vệ tinh, Dan-T đánh dấu bước thay đổi lớn so với các dòng vũ khí chống tăng tầm ngắn, vốn là vũ khí chủ lực truyền thống của dòng trực thăng Mi-28.

Việc tích hợp đạn tuần kích Dan-T giúp mở rộng đáng kể phạm vi tấn công của Mi-28NM. Thay vì phải dựa vào pháo 30mm hay rocket không dẫn đường ở cự ly gần, Mi-28NM giờ đây có thể tấn công các mục tiêu cố định ở sâu phía sau chiến tuyến.

Đạn tuần kích về cơ bản là một kiểu drone tự sát, kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa hành trình. 

Khác với tên lửa truyền thống phải bay thẳng đến tọa độ định sẵn ngay sau khi phóng, đạn tuần kích có khả năng bay lượn (tuần tra) trên không phận mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định để trinh sát, tìm kiếm hoặc chờ thời cơ, sau đó lao thẳng vào mục tiêu và kích nổ đầu đạn mang theo.

Chia sẻ với Hãng thông tấn TASS, Rostec nhấn mạnh hiệu quả của Dan-T đã được kiểm chứng qua hàng trăm vụ phóng thành công nhằm vào các mục tiêu của đối phương trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Loại đạn này được thiết kế để triển khai từ máy bay cánh bằng và trực thăng, bao gồm cả các loại máy bay của nước ngoài. Do đó loại vũ khí này dự kiến thu hút sự quan tâm lớn từ các quốc gia khác.

Lộ diện vũ khí mới Nga trang bị cho trực thăng ‘Thợ săn đêm’ - Ảnh 3.Kiev rung chuyển, nhiều tên lửa đạn đạo trút xuống, cầu huyết mạch thủ đô hư hại

Ukraine cho biết đã ghi nhận nhiều đợt tên lửa đạn đạo từ phía Nga trút xuống thủ đô Kiev trong đêm 6 rạng sáng 7-11, khiến 6 người bị thương.

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    Chủ đề: trực thăng Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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