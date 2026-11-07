Ông Zelensky cảm ơn bà Melania Trump, đề xuất dùng drone giám sát ngừng bắn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn được Đài CNN đăng tải ngày 6-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lời cảm ơn tới Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn của bà, nhất là sau khi bà chủ trì sự kiện tiếp đón cả giới chức Nga và Ukraine tại Nhà Trắng hôm 5-11.

"Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới bà Melania Trump với vai trò lãnh đạo này. Những kết quả này đã được tạo ra dưới sự dẫn dắt của bà", ông nói.

Kỳ vọng mở đường cho hòa bình

Trước đó, ông Zelensky đã trao tặng bà Trump huân chương Công chúa Olha hạng Nhất của Ukraine, nhằm ghi nhận đóng góp của bà cho nhân dân Ukraine.

Sự kiện tại Nhà Trắng được tổ chức để đánh dấu việc Nga, Ukraine hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ở Oleshky - thành phố thuộc tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Trong thời gian ngừng bắn, hàng trăm dân thường đã được sơ tán và hàng viện trợ được đưa vào khu vực.

Bà Melania Trump cho biết bà đã tham gia vào mọi giai đoạn, xem xét kế hoạch rà phá bom mìn, hình ảnh từ trên không, đánh giá các tuyến đường và lộ trình sơ tán, khả năng tiếp cận nguồn lực y tế.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ kỳ vọng thỏa thuận Oleshky sẽ trở thành "một tia lửa", từ đó "thắp lên hy vọng hòa bình mạnh mẽ" trong cuộc chiến Nga - Ukraine, vốn đã kéo dài hơn 4 năm.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì sự kiện về lệnh ngừng bắn ở Oleshky, với sự tham dự của cả các quan chức Nga và Ukraine hôm 5-11 - Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn ở Oleshky có phải là bước đệm hướng tới đàm phán hòa bình rộng hơn hay không, ông Zelensky cho biết nhà đàm phán từ các bên luôn nêu vấn đề cần thời gian để chuẩn bị về mặt kỹ thuật cho một lệnh ngừng bắn.

Ông nói có rất nhiều khó khăn được nêu ra, chẳng hạn như việc triển khai một phái bộ giám sát ngừng bắn, vũ khí phải được đưa lùi về phía sau, cách xa tiền tuyến 20, 30 thậm chí 40km.

"Ví dụ này cho thấy điều tôi đã luôn nêu với phía Mỹ: Hiện chúng ta đang ở trong một tình hình mới, thời đại công nghệ mới. Hai bên có thể giám sát ngừng bắn bằng máy bay không người lái (drone), những loại thiết bị không người lái phục vụ hoạt động tình báo của cả hai phía", ông nêu vấn đề.

Từ lập luận này, ông Zelensky cho rằng vấn đề nằm ở ý chí chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nỗ lực trung gian của Mỹ

Ủy viên phụ trách nhân quyền Nga Yana Lantratova (trái) và người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets trao đổi với các phóng viên tại khu vực Armyansk ngày 30-10-2026, trước khi dân địa phương được sơ tán khỏi thành phố Oleshky, vùng Kherson, miền nam Ukraine - Ảnh: AFP

Ông Trump từng cam kết chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine ngay từ ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, tuy nhiên các nỗ lực đến nay vẫn chưa đem lại kết quả rõ nét.

Mỹ dự kiến sẽ là trung gian cho cuộc đàm phán ba bên với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi vào tuần tới.

Trong thời gian gần đây, ông Trump vấp phải chỉ trích từ cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Mỹ vì những quyết định được cho là có lợi cho Matxcơva.

Ông đã miễn trừ một số lệnh trừng phạt liên quan đến xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga và tiếp tục chỉ trích Tổng thống Zelensky.

Theo CNN, Washington và Điện Kremlin cũng đang thảo luận khả năng nới lỏng trừng phạt đối với Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga trị giá hàng tỉ USD.

CEO của quỹ này đồng thời là đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, đã tham dự sự kiện tại Nhà Trắng. Ông ca ngợi vai trò của bà Melania Trump trong thỏa thuận ngừng bắn.

Sau sự kiện, ông Dmitriev đã có cuộc gặp với Tổng thống Trump, trong khi phái đoàn Ukraine không có cơ hội tương tự.

Sau cuộc gặp, ông Trump tuyên bố hai bên đang hướng tới một "thỏa thuận lớn lao và tuyệt vời" về Ukraine, thậm chí có thể mở rộng ra toàn châu Âu, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.