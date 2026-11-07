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Tổng thống Ukraine và thị trưởng Kiev đổ lỗi nhau giữa khủng hoảng

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Tổng thống Zelensky và Thị trưởng Klitschko đổ lỗi cho nhau về công tác chuẩn bị ứng phó các cuộc tấn công của Nga, trong bối cảnh thủ đô Ukraine đối mặt tình trạng mất điện, nước nghiêm trọng chưa từng có.

Tổng thống Ukraine và thị trưởng Kiev 'khẩu chiến' giữa khủng hoảng năng lượng - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 6-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã đưa ra những lời chỉ trích nhằm vào nhau, liên quan đến trách nhiệm bảo đảm nguồn cung điện, nước cho thủ đô trước các cuộc tấn công của Nga.

Thành phố hơn 3 triệu dân đang bước vào mùa đông với những đợt cắt điện khẩn cấp kéo dài, trong khi Ukraine thiếu hụt vũ khí phòng không để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Khi nhiệt độ tiến gần mức đóng băng, nhiều khu vực ở Kiev phải sử dụng máy phát điện, trong khi hệ thống sưởi tập trung chưa hoạt động trở lại. Tình trạng mất nước trên diện rộng kéo dài nhiều giờ cũng xảy ra thường xuyên hơn những năm trước.

Đáng chú ý, các cây cầu bắc qua sông Dnipro lần đầu tiên trở thành mục tiêu tấn công của Nga kể từ khi xung đột bùng nổ năm 2022, gây ùn tắc giao thông. Tình trạng mất điện còn khiến hệ thống tàu điện ngầm nhiều lần phải ngừng hoạt động.

Trong tuyên bố mới nhất, ông Zelensky mô tả tình hình tại Kiev là "cực kỳ nghiêm trọng", đồng thời cho rằng thủ đô đang đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất cả nước.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, tình trạng này không chỉ xuất phát từ các cuộc tấn công của Nga, mà còn do chính quyền thành phố chưa chuẩn bị đầy đủ các biện pháp bảo đảm nguồn cung điện và hệ thống sưởi ấm cho người dân trong mùa đông.

Tổng thống Ukraine và thị trưởng Kiev 'khẩu chiến' giữa khủng hoảng năng lượng - Ảnh 2.

Thủ đô Kiev chìm trong bóng tối hôm 9-10 sau các đòn tấn công của Nga - Ảnh: REUTERS

Đáp trả, Thị trưởng Klitschko cáo buộc chính phủ cố tình trì hoãn phê duyệt kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu cho thủ đô, đồng thời gọi những lời chỉ trích của tổng thống là "sự xuyên tạc liên tục".

"Chính quyền trung ương đang tìm mọi cách để loại bỏ tôi khỏi vị trí thị trưởng. Việc họ liên tục gây khó khăn và không hỗ trợ chính quyền thành phố trên thực tế đang hủy hoại Kiev", ông Klitschko tuyên bố.

Cuộc khẩu chiến mới nhất tiếp tục làm nổi bật mối bất hòa giữa ông Zelensky và ông Klitschko, cựu vô địch quyền anh giữ chức thị trưởng Kiev từ năm 2014.

Do Ukraine không tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, cả hai vẫn tiếp tục tại nhiệm dù nhiệm kỳ thông thường đã kết thúc.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 5-11, ông Klitschko cho biết đã nhiều lần đề nghị gặp Tổng thống Zelensky để thảo luận cách giải quyết những vấn đề của thủ đô, nhưng không nhận được phản hồi.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận việc phối hợp giữa thị trưởng Kiev và các quan chức do tổng thống bổ nhiệm gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Zelensky, mỗi khi chính quyền trung ương tìm cách cải thiện công tác quản lý thủ đô, ông Klitschko lại cho rằng đây là động thái nhằm thay thế mình.

Tổng thống Ukraine và thị trưởng Kiev đổ lỗi nhau giữa khủng hoảng - Ảnh 4.Kiev tối om, nhiều người dân buộc phải rời thủ đô

Thủ đô Kiev phải cắt điện khẩn cấp và thiếu nước trên diện rộng sau cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong năm nay.

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    Chủ đề: khủng hoảng năng lượng Tổng thống Zelensky thị trưởng Kiev

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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