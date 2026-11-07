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Kiev rung chuyển, nhiều tên lửa đạn đạo trút xuống, cầu huyết mạch thủ đô hư hại

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DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Ukraine cho biết đã ghi nhận nhiều đợt tên lửa đạn đạo từ phía Nga trút xuống thủ đô Kiev trong đêm 6 rạng sáng 7-11, khiến 6 người bị thương.

Thủ đô Kiev rung chuyển, nghi bị tập kích bằng tên lửa đạn đạo - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại tỉnh Kiev, Ukraine, sau cuộc tấn công trong đêm 6, rạng sáng 7-11 - Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, đợt tập kích cũng làm hư hại cầu Bắc - tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô. Cập nhật đến sáng 7-11, mặt đường, hệ thống đường dây tiếp xúc của xe điện và lưới điện trên cầu đều thiệt hại.

Không quân Ukraine ghi nhận Nga đã triển khai 172 máy bay không người lái (drone), cùng số lượng chưa xác định tên lửa đạn đạo, báo Kyiv Independent đưa tin.

"Nga đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ba bên bằng việc phóng tên lửa đạn đạo vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận về đợt không kích trong buổi sáng cùng ngày.

Cũng theo ông Zelensky, Matxcơva đã khai hỏa 36 tên lửa đạn đạo trong đêm, toàn bộ đều nhắm mục tiêu vào thủ đô và nhiều nơi khác ở tỉnh Kiev. Tại tỉnh Kiev, các tên lửa và drone đã đánh trúng các trạm biến áp kết nối nhà máy điện hạt nhân Rivne và Khmelnytskyi với thủ đô cùng các tỉnh miền Trung nước này.

"Khi Nga đang nỗ lực dồn Kiev và toàn bộ đất nước vào cảnh chìm trong bóng tối, Ukraine không thể bị bỏ lại đơn độc. Chúng tôi đang trông cậy vào việc gia tăng hỗ trợ song phương từ Mỹ" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Ngoài Kiev, Bộ Năng lượng Ukraine ngày 7-11 cho biết các đòn không kích trong đêm của Nga cũng gây mất điện diện rộng tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk, Zhytomyr và Kharkiv.

Theo Hãng thông tấn TASS ngày 7-11, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác và drone để tấn công các mục tiêu tại thủ đô Kiev và tỉnh Kiev của Ukraine.

Một trong những mục tiêu bị tấn công tại tỉnh Kiev là cơ sở sản xuất đạn dược, chất nổ và thuốc súng ở thành phố Brovary, được cho là Nhà máy Luyện kim bột quốc gia Ukraine.

Theo phía Nga, cơ sở này sản xuất các thành phần nhiên liệu tên lửa được sử dụng trong tên lửa chiến thuật của Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ đã tấn công một trạm biến áp điện 330kV tại tỉnh Zhytomyr. Nga cho rằng trạm biến áp này cung cấp điện cho các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Matxcơva thông báo thêm các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 4 tên lửa Neptune dẫn đường tầm xa và 903 drone, và 2 bom lượng của Kiev trong ngày qua.

Thủ đô Kiev rung chuyển, nghi bị tập kích bằng tên lửa đạn đạo - Ảnh 3.Ukraine tấn công vào Crimea

Cuộc chiến giữa Nga - Ukraine vẫn "nóng" vào cuối tuần qua, khi hai bên tiếp tục tấn công nhau dù trước đó phát tín hiệu sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

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    Chủ đề: Kiev Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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