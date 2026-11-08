Phần Lan học hỏi Ukraine, dựng phòng tuyến chống tăng sát Nga

Phần Lan đang nghiên cứu kinh nghiệm phòng thủ của Ukraine để củng cố biên giới với Nga - Ảnh: AFP

Theo báo Independent ngày 7-11, Trung tướng Phần Lan Pasi Välimäki nhận định các tuyến phòng thủ quy mô lớn cùng hệ thống chướng ngại vật chống tăng đã giúp Ukraine làm chậm những đợt tiến công của Nga.

Tuy nhiên việc áp dụng mô hình tại Phần Lan đặt ra không ít thách thức do điều kiện khắc nghiệt.

"Nếu chúng tôi xây công sự, đào hào chống tăng hoặc bố trí chướng ngại vật sâu như ở Ukraine, mất bao lâu để môi trường nơi đây biến chúng thành những ao hồ nhân tạo?", ông Välimäki nói với Hãng tin Bloomberg.

Ông cảnh báo Nga đã bắt đầu khôi phục năng lực quân sự và bổ sung kho vũ khí, với xe tăng T-90 và xe chiến đấu bộ binh BMP-3 được đưa tới các cơ sở lưu trữ.

Theo ông, Phần Lan không thể ngăn Nga tái vũ trang, nhưng có thể tạo ra "rào cản" để Nga không tiến xa hơn về phía Phần Lan hay các đồng minh NATO.

Những tính toán này được đưa ra trong bối cảnh cuộc điện đàm trực tiếp giữa lãnh đạo Phần Lan, Na Uy với Tổng thống Nga Vladimir Putin làm dấy lên bất đồng tại châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng 90 phút với ông Putin, nhằm tác động đến lập trường của Điện Kremlin về cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo, sáng kiến này gắn với các cuộc thảo luận hòa bình dự kiến diễn ra giữa quan chức Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi.

Sau cuộc gọi với ông Putin, hai nhà lãnh đạo tiếp tục trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha xác nhận sáng kiến đã được phối hợp với Kiev và đánh giá đây là "cách tiếp cận đúng đắn".

Tuy nhiên Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chỉ trích sáng kiến này. Bà cho rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga muốn hòa bình: "Tôi nghĩ châu Âu nên đoàn kết thay vì hành động riêng lẻ".