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Ông Putin nói muốn hòa bình kéo dài mãi mãi ở Ukraine

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngày 12-11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Điện Kremlin để trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Nga - Ukraine.

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Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff rời khách sạn Four Seasons, trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại trung tâm Matxcơva ngày 12-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, đây là lần thứ 10 Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp trực tiếp Tổng thống Putin kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Cuộc gặp diễn ra sau hai ngày đàm phán giữa Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Mở đầu cuộc thảo luận, ông Putin đề nghị đặc phái viên Mỹ chuyển lời cảm ơn của ông tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã thu xếp các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Ukraine. Ông cũng ghi nhận những tiến triển đạt được trong các vấn đề nhân đạo, theo Hãng thông tấn Tass.

Trong khi đó ông Witkoff cho rằng đợt trao đổi tù binh sắp tới là minh chứng cho những tiến triển hướng tới một giải pháp chấm dứt xung đột.

Tiếp nối những nỗ lực nhân đạo này, Tổng thống Putin đề xuất triển khai một chiến dịch sơ tán dân thường khỏi Kostiantynivka (khu vực Donetsk), tương tự chiến dịch gần đây tại thành phố Oleshky.

Tổng thống Putin nói ông muốn hòa bình ở Ukraine được kéo dài mãi mãi. Nga chỉ công nhận một đường phân định duy nhất với Ukraine là "biên giới quốc gia". Ông cũng dứt khoát bác bỏ khả năng triển khai binh sĩ nước ngoài đến Ukraine, đồng thời cảnh báo những binh sĩ như vậy sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp, theo Đài RT.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã rời Điện Kremlin vào chiều 12-11 (giờ địa phương), sau cuộc trao đổi với ông Putin. Dự kiến các phái viên sẽ tiếp tục bay đến Dublin trong ngày 12-11 để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Putin nói muốn hòa bình kéo dài mãi mãi ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) bắt tay với ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, trước sự chứng kiến của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Điện Kremlin ở Matxcơva, Nga ngày 12-11-2026 - Ảnh: AFP

Sau vòng đàm phán mới nhất ở Abu Dhabi, các bên cho biết đã nhất trí về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn, dự kiến diễn ra trong những tuần tới. Tuy nhiên, không có bước đột phá nào được công bố.

Khi ông Witkoff bước vào khách sạn ở Matxcơva trước cuộc gặp tại Điện Kremlin, một phóng viên hỏi ông liệu những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán cho đến nay có đồng nghĩa với việc hòa bình đang đến gần hơn hay không.

"Hy vọng là vậy" - ông trả lời.

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết đã đạt được một số tiến triển tại Abu Dhabi, nhưng phía Mỹ nói rằng hai bên vẫn còn bất đồng về những vấn đề lớn, trong đó có lãnh thổ.

Hôm 11-11, Tổng thống Zelensky nói ông hy vọng có thể đạt được kết quả từ các cuộc đàm phán vào cuối năm nay, nhưng điều này phụ thuộc nhiều vào cách Mỹ tiếp cận Matxcơva.

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo cho ông Witkoff và con rể Jared Kushner thúc đẩy nỗ lực hòa bình mới nhất. Ông Trump hy vọng động thái này sẽ củng cố hình ảnh người kiến tạo hòa bình mà ông xây dựng cho mình.

Tuần trước, ông Trump nói xung đột sắp được giải quyết thông qua một "thỏa thuận lớn và đẹp", dù trước đó ông nhiều lần dự đoán có bước đột phá nhưng đều không thành hiện thực.

- Ảnh 3.Ukraine tấn công vào Crimea

Cuộc chiến giữa Nga - Ukraine vẫn "nóng" vào cuối tuần qua, khi hai bên tiếp tục tấn công nhau dù trước đó phát tín hiệu sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

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    Chủ đề: Điện Kremlin Steve Witkoff Chiến sự Nga - Ukraine Ukraine Đặc phái viên Mỹ

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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