Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu đàm phán ba bên tại Abu Dhabi

Toàn cảnh đàm phán ba bên Nga, Mỹ, Ukraine tại Abu Dhabi. Phái đoàn Ukraine ngồi bên phải, đối diện với đoàn Nga. Ở giữa là các đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff của Mỹ - Ảnh: RIA NOVOSTI/AFP

Theo Hãng tin Reuters và AP, đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine đã bắt đầu tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào ngày 10-11.

Trong hai ngày 10 và 11-11, các bên dự kiến sẽ tập trung thảo luận các đảm bảo an ninh. Đây là lần đầu tiên các bên gặp nhau kể từ cuộc đàm phán gần nhất hồi tháng 2 năm nay.

Ukraine gặp riêng châu Âu và Mỹ trước đàm phán với Nga

Trưởng đoàn đàm phán Nga là ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Medinsky đã dẫn đầu phái đoàn Matxcơva kể từ vòng hòa đàm trực tiếp đầu tiên với Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 3-2022.

Trưởng đoàn đàm phán của phía Ukraine là ông Rustem Umerov - người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine.

Trên mạng xã hội X, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner nói ông cùng đặc phái viên Steve Witkoff đang nỗ lực tìm kiếm "một giải pháp thông qua đàm phán, có thể mang lại hòa bình lâu dài và tạo điều kiện để Ukraine trở thành một quốc gia có chủ quyền, an toàn và thịnh vượng, trong một môi trường an ninh châu Âu ổn định hơn".

Trong khi đó, một nguồn tin thuộc phái đoàn Nga cho biết Matxcơva tin rằng trọng tâm chính của các cuộc đàm phán sẽ là nỗ lực xác định những yếu tố then chốt trong một khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu thời hậu chiến.

Đoàn đàm phán của Nga ngồi bên trái - Ảnh: RIA NOVOSTI/AFP

Tuần trước, ông Trump đã đề cập đến một "thỏa thuận rất lớn" về cuộc chiến, trong đó sẽ "liên quan đến toàn bộ châu Âu". Điều này làm dấy lên lo ngại ở châu Âu rằng Washington có thể hợp tác với Matxcơva để thiết lập một cấu trúc an ninh mới tại châu lục này.

Sự tham gia của châu Âu vào các cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraine vì thế đã trở thành đề tài nóng trước thềm cuộc gặp.

Trước khi bước vào đàm phán 3 bên, ông Umerov cho biết Ukraine đã có các cuộc gặp riêng với đại diện châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh châu Âu (EU) và hai đặc phái viên Mỹ.

"Chúng tôi đang làm mọi cách để bảo đảm châu Âu trở thành một bên tham gia tiến trình ngoại giao", ông Umerov nói.

Trong khi đó, Nga đã thể hiện rõ quan điểm không muốn các nước châu Âu tham gia cuộc gặp với Ukraine và Mỹ.

Ông Trump tin sắp có thỏa thuận hòa bình

Đoàn đàm phán Ukraine - Ảnh: RIA NOVOSTI/AFP

Sau hơn 4 năm xung đột, Nga và Ukraine vẫn còn nhiều bất đồng về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình, nhất là về vấn đề lãnh thổ. Nga yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ vùng Donbass để đổi lấy hòa bình, nhưng Kiev kiên quyết bác bỏ đòi hỏi này.

Trái ngược là sự lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người dự đoán thỏa thuận hòa bình sẽ sớm xuất hiện, sau khi ông gặp đặc phái viên của ông Putin tại Nhà Trắng vào tuần trước.

Trước thềm đàm phán, ông Trump cho biết Washington đang chứng kiến "xu hướng rất mạnh mẽ" hướng tới chấm dứt chiến sự và cả hai bên đều "mệt mỏi vì giao tranh".

Ông cũng ám chỉ Ukraine có thể phải từ bỏ một phần lãnh thổ khi phát biểu bằng "Ukraine cuối cùng sẽ có một hình dáng hơi khác biệt".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng vị thế của Kiev trên bàn đàn phán đang được cải thiện nhờ những kết quả gần đây trên chiến trường, trong đó có việc giành quyền kiểm soát lại một số vùng lãnh thổ tại Donetsk.