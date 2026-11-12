Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Ông Aleksandr Darchiev, nhà ngoại giao đảm nhận cương vị Đại sứ Nga tại Mỹ từ tháng 3-2025, vừa qua đời ở tuổi 66.

Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darchiev qua đời đột ngột ở tuổi 66 - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darchiev - Ảnh: SPUTNIK

Ngày 11-11, Bộ Ngoại giao Nga bất ngờ thông báo Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darchiev đã "qua đời đột ngột" ở tuổi 66, Đài RT đưa tin.

Đến cuối ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng làm rõ rằng nhà ngoại giao này đã qua đời tại thủ đô Matxcơva "vì một căn bệnh mãn tính".

Là một nhà ngoại giao kỳ cựu, ông Darchiev từng đứng đầu Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga. 

Thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, ông từng giữ chức Đại sứ Nga tại Canada từ năm 2014 đến năm 2021. 

Ông cũng có nhiều năm công tác tại Đại sứ quán Nga ở Washington DC với các chức vụ như Tham tán Công sứ và Cố vấn cấp cao.

Dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Washington đã cắt giảm mạnh các kênh tiếp xúc ngoại giao với Matxcơva sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Nga không có đại sứ tại Washington từ tháng 10-2024 đến tháng 3-2025. Trong giai đoạn này, một đại biện lâm thời được giao nhiệm vụ điều hành đại sứ quán.

Sau khi nhậm chức vào tháng 1-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine song song với việc khôi phục quan hệ song phương với Matxcơva.

Tháng 3-2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm ông Darchiev làm đại sứ Nga tại Mỹ. Việc bổ nhiệm này được kỳ vọng góp phần cải thiện quan hệ giữa đôi bên.

Khi đến Washington DC, ông Darchiev từng hoan nghênh những dấu hiệu cải thiện trong quan hệ Mỹ - Nga, nhưng cũng lưu ý rằng hai bên cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Vào tháng 6-2025, đại sứ đã có cuộc gặp với ông Trump, một sự kiện được ông mô tả là ngắn gọn nhưng "rất mang tính xây dựng".

Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darchiev qua đời đột ngột ở tuổi 66 - Ảnh 3.Đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine: Thỏa thuận trao đổi tù binh lớn nhất từ trước tới nay

Ngày 11-11, cuộc đàm phán Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, UAE đã kết thúc với nhiều nội dung đáng chú ý.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
DƯƠNG KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đại sứ Nga Mỹ

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất