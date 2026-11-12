Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời

Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darchiev - Ảnh: SPUTNIK

Ngày 11-11, Bộ Ngoại giao Nga bất ngờ thông báo Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darchiev đã "qua đời đột ngột" ở tuổi 66, Đài RT đưa tin.

Đến cuối ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng làm rõ rằng nhà ngoại giao này đã qua đời tại thủ đô Matxcơva "vì một căn bệnh mãn tính".

Là một nhà ngoại giao kỳ cựu, ông Darchiev từng đứng đầu Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga.

Thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, ông từng giữ chức Đại sứ Nga tại Canada từ năm 2014 đến năm 2021.

Ông cũng có nhiều năm công tác tại Đại sứ quán Nga ở Washington DC với các chức vụ như Tham tán Công sứ và Cố vấn cấp cao.

Dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Washington đã cắt giảm mạnh các kênh tiếp xúc ngoại giao với Matxcơva sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Nga không có đại sứ tại Washington từ tháng 10-2024 đến tháng 3-2025. Trong giai đoạn này, một đại biện lâm thời được giao nhiệm vụ điều hành đại sứ quán.

Sau khi nhậm chức vào tháng 1-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine song song với việc khôi phục quan hệ song phương với Matxcơva.

Tháng 3-2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm ông Darchiev làm đại sứ Nga tại Mỹ. Việc bổ nhiệm này được kỳ vọng góp phần cải thiện quan hệ giữa đôi bên.

Khi đến Washington DC, ông Darchiev từng hoan nghênh những dấu hiệu cải thiện trong quan hệ Mỹ - Nga, nhưng cũng lưu ý rằng hai bên cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Vào tháng 6-2025, đại sứ đã có cuộc gặp với ông Trump, một sự kiện được ông mô tả là ngắn gọn nhưng "rất mang tính xây dựng".