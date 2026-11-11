Nhiều nước NATO báo động vì không phận bị xâm phạm

Các nước NATO cảnh báo về các mối đe dọa mới từ drone lạ xâm nhập không phận - Ảnh minh họa: REUTERS

Latvia và Lithuania ngày 11-11 cho biết các tiêm kích phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã được kích hoạt để đối phó, Hãng Reuters đưa tin.

Theo Reuters, hiện chưa có báo cáo về thương vong. Cơ quan quản lý khủng hoảng của Lithuania cho biết lệnh cảnh báo của họ bao trùm cả Kaunas - thành phố đông dân thứ hai của nước này với khoảng 300.000 cư dân.

Trên mạng xã hội X, Lực lượng Phòng vệ Phần Lan, một quốc gia láng giềng khác của Nga, thông báo nước này cũng đã áp đặt các lệnh hạn chế hàng hải và không phận tạm thời ở phía đông vịnh Phần Lan trong ngày 11-11.

"Đây là một biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực và tạo điều kiện để lực lượng chức năng đối phó với các drone tiềm tàng" - cơ quan này cho biết thêm.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các drone của Ukraine đang tiến hành tấn công khu vực tây bắc nước Nga, nơi tập trung các cơ sở xuất khẩu lớn trên biển Baltic và một nhà máy lọc dầu quy mô lớn.

Nga và Belarus chưa lên tiếng về thông tin trên.

Thời gian qua, các drone quân sự của Ukraine đã liên tục bay lạc vào không phận của Phần Lan, Estonia, Latvia và Lithuania, làm gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến ở Ukraine đang lan sang các quốc gia thành viên NATO có chung biên giới với Nga và Belarus.

Khi Ukraine tấn công các cảng vận chuyển dầu mỏ của Nga trên biển Baltic, một số drone đã bay chệch mục tiêu, dẫn đến hàng loạt cảnh báo an ninh ở các nước láng giềng.

Matxcơva nhiều lần cáo buộc Kiev sử dụng không phận NATO làm vỏ bọc cho các cuộc tấn công, trong khi Kiev khẳng định một số drone của họ đã bị chệch hướng do hệ thống gây nhiễu tín hiệu của Nga.

Ở diễn biến liên quan, theo Hãng thông tấn TASS ngày 11-11, Tỉnh trưởng tỉnh Leningrad Alexander Drozdenko cho biết quân đội Nga đã bắn hạ 146 drone tại Leningrad, giáp thành phố St. Petersburg lớn thứ hai của Nga.

“Đã có tổng cộng 146 UAV bị bắn hạ trên bầu trời Leningrad. Hoạt động đánh chặn vẫn đang tiếp diễn” - ông Drozdenko viết trên kênh Max.

Theo ông Drozdenko, một đám cháy bùng phát tại khu vực cảng Ust-Luga sau vụ tấn công bằng drone.

Giới chức Nga và Ukraine đang tiến hành các cuộc đàm phán tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE), diễn ra trong hai ngày 10 và 11-11.