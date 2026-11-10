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Đức yêu cầu toàn EU góp tiền hỗ trợ Ukraine, có nước phản đối

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 10-11 kêu gọi toàn bộ các nước trong Liên minh châu Âu (EU) cùng đóng góp tài chính hỗ trợ Ukraine.

Đức yêu cầu toàn EU góp tiền hỗ trợ Ukraine, có nước phản đối - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz - Ảnh: AFP

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 10-11 khẳng định tất cả 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) phải có trách nhiệm hỗ trợ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nguồn tài chính dành cho Kiev không được suy giảm.

Theo Hãng tin Reuters, tuyên bố được đưa ra giữa lúc EU chuẩn bị đàm phán ngân sách chung cho giai đoạn từ năm 2028, trong đó việc phân bổ kinh phí hỗ trợ Ukraine đang gây tranh cãi giữa các nước thành viên.

"Chúng ta phải đưa toàn bộ chính sách đối với Ukraine vào ngân sách châu Âu. Tôi hiểu rằng vẫn còn những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Ít nhất bốn quốc gia thành viên có cách nhìn nhận khác biệt", ông Merz phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hungary Peter Magyar ở Berlin.

Theo nhà lãnh đạo Đức, ngân sách mới của EU cần ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng đồng thời phải bảo đảm tất cả các nước thành viên cùng đóng góp hỗ trợ Kiev.

Trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mà Reuters tiếp cận được, ông Merz nhấn mạnh EU cần chung tay giúp Ukraine giải quyết khoản thiếu hụt tài chính dự kiến lên tới 70 tỉ euro trong năm 2027. Trong đó, EU được kỳ vọng đóng góp 45 tỉ euro.

Đề xuất này của Đức vấp phải sự phản đối từ Slovakia và Cộng hòa Czech.

Phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cáo buộc ông Merz đang "tống tiền" các nước thành viên bằng cách gắn việc hỗ trợ Ukraine với đàm phán ngân sách EU.

"Chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền và có quan điểm riêng về vấn đề này", ông Fico tuyên bố, đồng thời khẳng định sẽ không nhượng bộ.

Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis, đang thăm Slovakia, cũng phản đối đề xuất của Đức. "Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại nói như vậy", ông Babis phát biểu.

Cả hai nhà lãnh đạo đều phản đối việc cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine.

Tháng 12 năm ngoái, EU đã nhất trí thông qua khoản vay trị giá 90 tỉ euro dành cho Ukraine. Tuy nhiên, Slovakia, Cộng hòa Czech và Hungary khi đó quyết định không tham gia, đồng thời phát tín hiệu sẽ tiếp tục đứng ngoài các khoản vay mới.

Về phần mình, Thủ tướng Hungary Peter Magyar không đồng tình với cáo buộc "tống tiền" của người đồng cấp Slovakia, nhưng cũng bày tỏ sự dè dặt trước đề xuất của Đức.

Với đà tấn công ngày càng gia tăng của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine, khoản vay 90 tỉ euro được dự báo sẽ cạn kiệt trước cuối năm 2027.

Đức hiện là nước đóng góp lớn nhất vào ngân sách EU, đồng thời là quốc gia hỗ trợ Ukraine nhiều nhất trong khối.

Đức yêu cầu toàn EU góp tiền hỗ trợ Ukraine, có nước phản đối - Ảnh 3.Đức yêu cầu khôi phục Starlink cho Ukraine: 'Chúng tôi đang trả tiền'

Đức đã yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế đối với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink tại Ukraine, cho rằng các thiết bị do Berlin tài trợ phải được duy trì hoạt động.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: Liên minh châu Âu thủ tướng Đức Ukraine EU

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