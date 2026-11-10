Hậu bầu cử giữa kỳ, người Mỹ quan tâm điều gì nhất?

Chi phí sinh hoạt tăng cao là một trong những nguyên nhân gây ra thất bại cho ông Trump và Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ - Ảnh: REUTERS

Theo kết quả khảo sát Reuters/Ipsos công bố ngày 10-11, có tới 90% người Mỹ cho rằng chi phí sinh hoạt phải là một trong những ưu tiên hàng đầu của Quốc hội trong 100 ngày làm việc đầu tiên.

Quốc hội khóa mới, với cả hai viện do Đảng Dân chủ kiểm soát, sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 3-1-2027.

Muốn giảm giá cả, chấm dứt chiến tranh

Cuộc khảo sát kéo dài bốn ngày, kết thúc hôm 9-11, cho thấy 71% người Mỹ muốn Quốc hội thông qua luật nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran mà Tổng thống Trump cùng đồng minh Israel phát động ngày 28-2.

Đáng chú ý, quan điểm này không chỉ phổ biến trong Đảng Dân chủ, với tỉ lệ ủng hộ lên tới 93%, mà còn nhận được sự đồng tình của 51% người thuộc Đảng Cộng hòa.

Bên cạnh đó, 62% người tham gia khảo sát ủng hộ nỗ lực bãi bỏ các mức thuế nhập khẩu do chính quyền ông Trump áp đặt.

Cả hai vấn đề đều có liên hệ trực tiếp đến áp lực chi phí sinh hoạt mà người dân Mỹ đang phải đối mặt.

Cuộc chiến với Iran đã đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh, kéo theo áp lực lạm phát. Trong khi đó, các mức thuế áp lên hàng trăm mặt hàng nhập khẩu khiến hàng hóa từ nước ngoài trở nên đắt đỏ hơn, làm gia tăng gánh nặng với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn bảo vệ những chính sách này. Ông khẳng định phát động cuộc chiến là cần thiết để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, còn thuế quan sẽ bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ trước hàng nhập khẩu giá rẻ.

Áp lực giá cả cũng là một trong những nguyên nhân then chốt khiến Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 vừa qua.

Trước kỳ vọng của cử tri, các lãnh đạo Dân chủ cam kết ưu tiên giải quyết chi phí sinh hoạt, tìm cách chấm dứt chiến tranh Iran và bãi bỏ thuế quan của ông Trump.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ vừa đắc cử chụp ảnh cùng lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (người đứng thứ 5 từ trái sang) tại Điện Capitol ngày 9-11 - Ảnh: REUTERS



Kỳ vọng hợp tác thay vì đối đầu chính trị

Dù trao quyền kiểm soát Quốc hội cho Đảng Dân chủ, nhiều người Mỹ không muốn chiến thắng này dẫn đến một cuộc đối đầu chính trị kéo dài với Tổng thống Trump.

Kết quả khảo sát cho thấy đa số cử tri cả hai đảng đều mong muốn tổng thống và các lãnh đạo Dân chủ tại Quốc hội khóa mới nỗ lực hợp tác với nhau.

Đặc biệt, 42% người được hỏi cho rằng việc Quốc hội tìm cách luận tội ông Trump sẽ gây bất lợi cho đất nước, trong khi chỉ 33% đánh giá đây là điều có lợi.

Ngay trong nội bộ Đảng Dân chủ, các nghị sĩ cũng chưa thống nhất về cách giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, cũng như mức độ quyết liệt trong việc đối đầu với chính quyền Trump.

Về phần mình, dù từng tuyên bố "có lẽ" sẽ hòa hợp với Đảng Dân chủ sau bầu cử, ông Trump lại bổ nhiệm cố vấn gây tranh cãi Stephen Miller, người từng gọi Đảng Dân chủ là một tổ chức cực đoan, làm Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Ông Stephen Miller là một trong số ít trợ lý gắn bó với Tổng thống Trump từ chiến dịch tranh cử đầu tiên năm 2016 - Ảnh: REUTERS

Cuộc khảo sát cũng cho thấy chiến thắng bầu cử chưa đồng nghĩa với việc Đảng Dân chủ nhận được sự tín nhiệm rộng rãi từ công chúng.

Cụ thể, chỉ 45% người Mỹ có thiện cảm với Đảng Dân chủ, trong khi 51% có đánh giá tiêu cực. Đảng Cộng hòa có kết quả kém hơn, với 35% đánh giá tích cực và 60% đánh giá tiêu cực.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump cũng giảm xuống còn 32%, gần mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông.

Khảo sát Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến với 1.705 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, có biên độ sai số khoảng 2 điểm phần trăm.