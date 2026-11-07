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Thay Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Trump tính gì cho 2 năm còn lại?

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Việc Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm cố vấn lâu năm Stephen Miller làm chánh văn phòng Nhà Trắng cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ có thể lựa chọn cách tiếp cận cứng rắn hơn sau thất bại trong kỳ bầu cử giữa kỳ.

Đằng sau quyết định thay Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Trump - Ảnh 1.

Bà Susie Wiles sẽ nhường lại chức vụ cho ông Stephen Miller từ ngày 9-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 6-11, ông Stephen Miller, 41 tuổi, sẽ chính thức thay thế bà Susie Wiles đảm nhiệm vị trí chánh văn phòng Nhà Trắng từ ngày 9-11, trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Quyết định được đưa ra chỉ ba ngày sau khi Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện, đánh dấu đợt cải tổ nhân sự lớn đầu tiên của Nhà Trắng sau kỳ bầu cử giữa kỳ 3-11.

Vì sao là Stephen Miller?

Được mệnh danh là "bộ não" của ông Trump, ông Stephen Miller là một trong số ít trợ lý gắn bó với tổng thống từ chiến dịch tranh cử đầu tiên năm 2016.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, chỉ giữ chức phó chánh văn phòng, ông Miller đã có ảnh hưởng lớn đến chương trình nghị sự đối nội, đặc biệt là chính sách nhập cư.

Ông là người thúc đẩy mục tiêu bắt giữ 3.000 người nhập cư mỗi ngày, gây sức ép trực tiếp lên các cơ quan liên bang nhằm đẩy nhanh hoạt động truy quét và trục xuất.

Những chính sách này vấp phải phản đối đáng kể. Khảo sát Reuters/Ipsos đầu tuần cho thấy chỉ 36% người Mỹ được hỏi ủng hộ, trong khi 54% phản đối.

Vì vậy, việc ông Trump trao thêm quyền lực cho người đứng sau một trong những chính sách gây tranh cãi nhất của mình, ngay sau thất bại bầu cử, là một lựa chọn chính trị đáng chú ý.

Theo một quan chức Nhà Trắng được Hãng tin Reuters dẫn lời, quyết định này cho thấy ông Trump không có ý định "thay đổi đường lối", mà tiếp tục trọng dụng những trợ lý thân cận và trung thành với mình nhất.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Miller viết trên mạng xã hội X: "Nhiệm vụ của chúng ta giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết. Chiến đấu bằng tất cả tâm huyết để ủng hộ tổng thống và bảo vệ nền cộng hòa vĩ đại này".

Đằng sau quyết định thay Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Trump - Ảnh 2.

Ông Miller là người đứng sau chương trình siết nhập cư cứng rắn của chính quyền Trump trong nhiệm kỳ hai - Ảnh: REUTERS

Trong khi bà Wiles được đánh giá cao nhờ khả năng duy trì kỷ luật và điều hòa các nhóm quyền lực trong Nhà Trắng, ông Miller nổi tiếng với phong cách quyết liệt, không khoan nhượng và sẵn sàng gây sức ép để thực hiện các mục tiêu chính sách.

Khác biệt này có thể tác động trực tiếp đến cách Nhà Trắng vận hành, bởi chánh văn phòng là người quản lý bộ máy nhân sự, điều phối lịch trình và kiểm soát việc tiếp cận tổng thống.

Với quyền hạn mới, ông Miller không chỉ tiếp tục định hình các ưu tiên chính sách, mà còn có thêm ảnh hưởng đối với việc triển khai chúng trong toàn bộ chính quyền.

Ông cũng từ lâu ủng hộ mở rộng quyền hành pháp của tổng thống. Khi đảng Dân chủ chuẩn bị kiểm soát cả hai viện Quốc hội, quan điểm này có thể khiến Nhà Trắng dựa nhiều hơn vào sắc lệnh và quyền hạn hành pháp để thúc đẩy chương trình nghị sự, thay vì thỏa thuận lập pháp với phe đối lập.

Đằng sau quyết định thay Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Trump - Ảnh 3.

Ông Miller bên cạnh Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 6-8 - Ảnh: REUTERS

Quyền lực đi đôi với thách thức

Dù vậy, quyền lực lớn hơn cũng đồng nghĩa ông Miller phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn, đặc biệt khi chính quyền Trump chuẩn bị bước vào giai đoạn đối mặt với nhiều trở ngại chính trị sau cuộc bầu cử 3-11.

Việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội không chỉ thu hẹp khả năng thúc đẩy các chương trình lập pháp của tổng thống, mà còn tạo điều kiện để phe đối lập tăng cường giám sát hoạt động của chính quyền.

Trong bối cảnh đó, ông Miller có thể phải trực tiếp ứng phó với những cuộc điều tra liên quan đến chính các chính sách mà mình từng góp phần xây dựng.

Dân biểu Robert Garcia, thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã tuyên bố sẽ điều tra vai trò của ông Miller trong chiến dịch siết chặt nhập cư, thậm chí cảnh báo rằng ông "nên chuẩn bị thuê luật sư".

Ngoài sức ép từ Quốc hội, ông Miller còn phải đối mặt với bài toán duy trì sự ủng hộ của công chúng, khi thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là minh chứng cho thấy sự bất mãn của một bộ phận cử tri đối với các chính sách của chính quyền Trump.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục đẩy mạnh những chính sách gây tranh cãi có thể giúp tổng thống củng cố sự ủng hộ từ nhóm cử tri trung thành, nhưng đồng thời có nguy cơ làm gia tăng phản đối từ những người vốn không hài lòng với chính quyền.

Dù ông Trump tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ, việc lựa chọn một cố vấn nổi tiếng đối đầu cho vị trí quyền lực nhất trong đội ngũ Nhà Trắng cho thấy khả năng thỏa hiệp có thể trở nên khó khăn hơn.

Với hai năm cuối nhiệm kỳ được dự báo đầy thách thức, quyết định bổ nhiệm ông Miller có thể định hình không chỉ cách Nhà Trắng vận hành, mà còn cả mức độ đối đầu giữa chính quyền Trump và Quốc hội Mỹ.

Thay Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Trump tính gì cho 2 năm còn lại? - Ảnh 5.Ông Trump nêu giới hạn hợp tác với Đảng Dân chủ trong Quốc hội khóa mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể hợp tác với phe đa số của Đảng Dân chủ trong nhiệm kỳ Quốc hội tiếp theo về 'nhiều việc hơn so với những gì mọi người tưởng tượng', nhưng cũng đồng thời vạch ra một số giới hạn.

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    Chủ đề: Tổng thống Mỹ Donald Trump đảng Dân Chủ Susie Wiles chánh Văn phòng Nhà Trắng

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

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