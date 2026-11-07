Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Nhiều quan chức cấp cao Bộ Tư pháp Mỹ từ chức sau bầu cử giữa kỳ

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Ba quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp liên tiếp từ chức sau khi Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ, giữa lúc Đảng Dân chủ chuẩn bị điều tra chính quyền ông Trump.

Hàng loạt quan chức Bộ Tư pháp Mỹ từ chức sau bầu cử giữa nhiệm kỳ - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: ông John Eisenberg, ông Jason Reding Quinones, bà Harmeet Dhillon - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 6-11, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche thông báo chấp thuận đơn từ chức của ông John Eisenberg - người đứng đầu Cục An ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp, và ông Jason Reding Quinones - công tố viên liên bang phụ trách khu vực phía nam bang Florida.

Trước đó một ngày, ông Blanche cũng xác nhận bà Harmeet Dhillon, trợ lý bộ trưởng tư pháp phụ trách quyền dân sự, đã từ chức.

Như vậy, chỉ trong hai ngày, Bộ Tư pháp Mỹ đã mất ba quan chức cấp cao, trong đó có những người trực tiếp phụ trách các chương trình và cuộc điều tra quan trọng của chính quyền Trump.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến ông Eisenberg và ông Quinones từ chức. Riêng bà Dhillon cho biết đã nộp đơn từ tháng 10 nhưng đồng ý tiếp tục làm việc cho đến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc.

Việc các quan chức cấp cao rời chính phủ hậu bầu cử thường không phải là điều gì quá bất thường, đặc biệt khi đảng cầm quyền chịu thất bại lớn.

Tuy nhiên, làn sóng từ chức lần này diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa vừa mất quyền kiểm soát Quốc hội, còn Đảng Dân chủ đang lên kế hoạch mở hàng loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền và các hoạt động kinh doanh của Tổng thống Trump.

Trong số các quan chức từ chức, ông Quinones giữ vai trò nổi bật trong những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm điều tra các đối thủ chính trị.

Ông từng phụ trách điều tra những người đã tiến hành các cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Trump, trong đó có vụ nhà lãnh đạo Mỹ bị cáo buộc lưu giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng năm 2021 và nghi vấn chiến dịch tranh cử của ông có liên hệ với Nga năm 2016.

Mục tiêu là xác định liệu có âm mưu kéo dài nhiều năm nhằm chống lại ông Trump hay không. Tuy nhiên, đến nay cuộc điều tra chưa dẫn đến bất kỳ cáo buộc hình sự nào.

Trong khi đó, ông Eisenberg đứng đầu Cục An ninh quốc gia, đơn vị từng tham gia một số hoạt động gây tranh cãi của Bộ Tư pháp, bao gồm cuộc khám xét nhà riêng một phóng viên báo Washington Post trong khuôn khổ điều tra rò rỉ thông tin.

Cơ quan này cũng tham gia rà soát và che giấu một số thông tin trước khi Bộ Tư pháp công bố hàng triệu tài liệu liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Việc che giấu quá nhiều thông tin đã vấp phải chỉ trích từ các nghị sĩ thuộc cả hai đảng.

Về phần mình, bà Dhillon từng trực tiếp tham gia nỗ lực yêu cầu khoảng 30 bang cung cấp danh sách đăng ký cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, song không thành công.

Sự ra đi của ba quan chức khiến Bộ Tư pháp Mỹ đối mặt với những khoảng trống lãnh đạo tại các bộ phận quan trọng.

Hàng loạt quan chức Bộ Tư pháp Mỹ từ chức sau bầu cử giữa kỳ - Ảnh 3.Ông Trump: Đảng Dân chủ sẽ tự hủy hoại nếu luận tội tôi

Sau chiến thắng của Đảng Dân chủ tại Quốc hội, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông không lo bị luận tội và cảnh báo hậu quả nếu đảng này làm vậy.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HÀ ĐÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bộ tư pháp Mỹ Bầu cử giữa kỳ Đảng Cộng hòa từ chức

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất