Nhiều quan chức cấp cao Bộ Tư pháp Mỹ từ chức sau bầu cử giữa kỳ

Từ trái qua phải: ông John Eisenberg, ông Jason Reding Quinones, bà Harmeet Dhillon - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 6-11, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche thông báo chấp thuận đơn từ chức của ông John Eisenberg - người đứng đầu Cục An ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp, và ông Jason Reding Quinones - công tố viên liên bang phụ trách khu vực phía nam bang Florida.

Trước đó một ngày, ông Blanche cũng xác nhận bà Harmeet Dhillon, trợ lý bộ trưởng tư pháp phụ trách quyền dân sự, đã từ chức.

Như vậy, chỉ trong hai ngày, Bộ Tư pháp Mỹ đã mất ba quan chức cấp cao, trong đó có những người trực tiếp phụ trách các chương trình và cuộc điều tra quan trọng của chính quyền Trump.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến ông Eisenberg và ông Quinones từ chức. Riêng bà Dhillon cho biết đã nộp đơn từ tháng 10 nhưng đồng ý tiếp tục làm việc cho đến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc.

Việc các quan chức cấp cao rời chính phủ hậu bầu cử thường không phải là điều gì quá bất thường, đặc biệt khi đảng cầm quyền chịu thất bại lớn.

Tuy nhiên, làn sóng từ chức lần này diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa vừa mất quyền kiểm soát Quốc hội, còn Đảng Dân chủ đang lên kế hoạch mở hàng loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền và các hoạt động kinh doanh của Tổng thống Trump.

Trong số các quan chức từ chức, ông Quinones giữ vai trò nổi bật trong những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm điều tra các đối thủ chính trị.

Ông từng phụ trách điều tra những người đã tiến hành các cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Trump, trong đó có vụ nhà lãnh đạo Mỹ bị cáo buộc lưu giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng năm 2021 và nghi vấn chiến dịch tranh cử của ông có liên hệ với Nga năm 2016.

Mục tiêu là xác định liệu có âm mưu kéo dài nhiều năm nhằm chống lại ông Trump hay không. Tuy nhiên, đến nay cuộc điều tra chưa dẫn đến bất kỳ cáo buộc hình sự nào.

Trong khi đó, ông Eisenberg đứng đầu Cục An ninh quốc gia, đơn vị từng tham gia một số hoạt động gây tranh cãi của Bộ Tư pháp, bao gồm cuộc khám xét nhà riêng một phóng viên báo Washington Post trong khuôn khổ điều tra rò rỉ thông tin.

Cơ quan này cũng tham gia rà soát và che giấu một số thông tin trước khi Bộ Tư pháp công bố hàng triệu tài liệu liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Việc che giấu quá nhiều thông tin đã vấp phải chỉ trích từ các nghị sĩ thuộc cả hai đảng.

Về phần mình, bà Dhillon từng trực tiếp tham gia nỗ lực yêu cầu khoảng 30 bang cung cấp danh sách đăng ký cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, song không thành công.

Sự ra đi của ba quan chức khiến Bộ Tư pháp Mỹ đối mặt với những khoảng trống lãnh đạo tại các bộ phận quan trọng.