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Ông Trump: Nhiều người phản đối phát biểu của ông Vance về thất bại bầu cử vì chiến tranh Iran

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 8-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết 'rất nhiều người' phản đối phát biểu của Phó tổng thống JD Vance khi cho rằng Đảng Cộng hòa thất bại là do cuộc chiến với Iran.

Ông Trump: Rất nhiều người phản đối phát biểu của ông Vance về cuộc chiến Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 5-11 - Ảnh: AFP

“Rất nhiều người không thích những bình luận của ông ấy (Phó tổng thống JD Vance) về Iran. Nhưng tôi thì không. Ông ấy đã đúng, ngoại trừ một điều. Ông ấy lẽ ra nên đưa ra thêm một tuyên bố nữa.

Một tuyên bố mà tôi cho là rất quan trọng. Đó là: Nếu được làm lại, ông có làm lại điều đó không? Câu trả lời là có”, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Florida.

Trước đó vào ngày 4-11, ông Vance thừa nhận cuộc chiến của Mỹ ở Iran đã dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cũng cho rằng lời khuyên chấm dứt xung đột trước đây là “đúng đắn”.

“Nếu các bạn muốn lập luận rằng cuộc chiến này đáng để đánh đổi, rằng việc mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới là cái giá xứng đáng, thì cứ nói như vậy”, ông Vance bình luận.

Bài đăng của ông đã khiến nhiều nhân sự cấp cao ở Nhà Trắng bất ngờ. Theo tiết lộ từ một cố vấn Nhà Trắng, các quan chức và nhân viên đánh giá bài đăng là dấu hiệu cho thấy quan điểm khác biệt về chính sách đối ngoại giữa ông Vance và Tổng thống Trump đối với vấn đề Iran.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục đưa ra nhiều bình luận nhằm bảo vệ hai thành viên nội các đang đối mặt với nguy cơ bị luận tội là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert F. Kennedy Jr.

Phát biểu với truyền thông, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cả hai bộ trưởng đều là “những người rất tốt”, đồng thời kiên định ủng hộ cách người đứng đầu Lầu Năm Góc điều hành cuộc xung đột với Tehran.

“Khi nói về Pete Hegseth, theo tôi thì ông ấy chỉ có hai ‘tội’ thôi, đó là giành chiến thắng trong hai cuộc chiến”, ông chủ Nhà Trắng nói, ám chỉ đến cuộc xung đột với Iran và chiến dịch quân sự tại Venezuela.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ dự kiến tiến hành bỏ phiếu về việc luận tội ông Hegseth trong tuần này.

Ông Trump: Rất nhiều người phản đối phát biểu của ông Vance về cuộc chiến Iran - Ảnh 2.Bầu cử giữa kỳ: Tòa Mỹ ngăn chính quyền ông Trump đe dọa truy tố quan chức bầu cử

Ba ngày trước bầu cử giữa kỳ, tòa Mỹ yêu cầu chính quyền ông Trump chấm dứt đe dọa truy tố các quan chức bầu cử, nếu họ không tuân thủ yêu cầu xử lý các lá phiếu bị nghi không phải công dân Mỹ.

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    Chủ đề: Iran Pete Hegseth JD Vance

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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