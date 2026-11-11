Những diễn biến đáng chú ý trong 4,5 giờ đàm phán kín Nga - Ukraine - Mỹ

Các phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ trong cuộc đàm phán kéo dài 4,5 giờ tại Abu Dhabi ngày 10-11 - Ảnh: ANADOLU



Các quan chức Nga và Ukraine ngày 10-11 gặp nhau tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) trong cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên kể từ tháng 2, khi các đặc phái viên Mỹ thúc đẩy nỗ lực mới nhằm chấm dứt xung đột.

Ukraine "rất hài lòng"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10-11 cho biết ông rất hài lòng với những thông điệp nhận được từ phía Mỹ liên quan đến triển vọng thúc đẩy giải pháp chấm dứt chiến sự giữa Ukraine và Nga.

"Tôi nhận thấy có những thay đổi. Tôi rất hài lòng với những gì mình nghe được" - Hãng Reuters dẫn lời ông Zelensky.

Ông Zelensky cho biết chương trình nghị sự tại Abu Dhabi còn đề cập việc xây dựng một cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Đây là ý tưởng được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu ra trước đó cùng ngày.

Ông Zelensky nhận định ý tưởng này "rất khó bàn thảo".

"Chúng tôi đều rất thận trọng với chủ đề này vì không ai thực sự hiểu đầy đủ 100% họ muốn gì. Tôi nghĩ chúng tôi hiểu, nhưng chưa ai được xem các tài liệu về những nội dung mà phía Mỹ đã thảo luận với Nga" - ông Zelensky nói.

"Mọi người đều sẵn sàng đối thoại. Trước hết, phải chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Thứ hai, cần có các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Thứ ba, có thể tiến hành một số cuộc đối thoại về vấn đề an ninh ở châu Âu và trên thế giới. Trình tự đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng" - nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Theo báo Kyiv Post, ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận trực tiếp với ông Putin về vấn đề lãnh thổ, với sự trung gian của Mỹ và châu Âu. Theo ông Zelensky, những cuộc thương lượng như vậy cần được tiến hành ở cấp lãnh đạo quốc gia, bởi các bên phải hiểu rõ tình hình kiểm soát lãnh thổ trên thực địa.

Nga: Còn quá sớm để bàn kết quả

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, thành viên phái đoàn Nga tham gia đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, cho rằng còn quá sớm để đánh giá kết quả cuộc đàm phán, Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 11-11.

"Còn quá sớm để nói về điều đó" - ông Ryabkov nói.

Trước thềm đàm phán, một nguồn tin trong phái đoàn Nga nói với Reuters rằng Matxcơva muốn ưu tiên xác lập các yếu tố then chốt của cấu trúc an ninh mới cho châu Âu thời hậu chiến, trong đó giải quyết xung đột Ukraine chỉ là một phần của mục tiêu rộng hơn.

Các bên cũng cần thảo luận cơ chế ngăn ngừa nguy cơ và củng cố ổn định khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nhấn mạnh cần thống nhất các nguyên tắc của cấu trúc an ninh tương lai trước khi bàn đến giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.

“Ý tưởng xác định những thông số rõ ràng cho một cấu trúc an ninh trong tương lai, sau đó mới chuyển sang giải quyết xung đột Nga - Ukraine, là hoàn toàn hợp lý” - ông Lavrov nói.

Các cuộc đàm phán dự kiến tập trung vào việc xây dựng một hệ thống an ninh mới trên toàn châu Âu trong giai đoạn hậu xung đột. Các bên thảo luận về việc xây dựng những cơ chế ngăn ngừa các mối đe dọa và tăng cường ổn định khu vực.

Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan (giữa), Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner (trái) tại ngày đàm phán ba bên về Ukraine ở Abu Dhabi, ngày 10-11 - Ảnh: ANADOLU

Mỹ đánh giá hiệu quả, vắng bóng châu Âu

Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá cuộc gặp do Washington làm trung gian diễn ra rất hiệu quả, nhưng không tiết lộ chi tiết.

"Chúng tôi cho rằng cơ chế ba bên rồi cũng nên có thêm các đối tác châu Âu ngồi vào bàn, vì họ là một phần của lời giải lâu dài" - ông Rubio phát biểu sau hội nghị ngoại trưởng G7 tại Paris.

Nhắc lại thành phần phái đoàn, phía Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, dẫn đầu, trong khi phái đoàn Ukraine do Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov đứng đầu.

Ngoài ra, tham gia tại bàn đàm phán khi cuộc họp bắt đầu còn có các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner, Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich và Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Không có đại diện châu Âu nào tham gia trực tiếp vào bàn đàm phán. Theo Reuters, phái đoàn Ukraine đã có các cuộc tiếp xúc riêng với đại diện châu Âu, NATO, Liên minh châu Âu (EU) và hai đặc phái viên Mỹ trước cuộc gặp chính thức với Nga.

Theo một nguồn tin của TASS, vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi sẽ tiếp tục vào lúc 11h ngày 11-11 (giờ Matxcơva), tức 15h cùng ngày (giờ Việt Nam).