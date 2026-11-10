FT: Mỹ hỏi Nga về khả năng Ukraine được bảo đảm an ninh theo kiểu Điều 5 NATO

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu với báo chí sau chuyến thăm một khu huấn luyện quân sự tại Đức - Ảnh: AFP

Ông Trump sẽ đưa ra đề xuất đảm bảo an ninh

Ngày 10-11, tờ Financial Times dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ đã thăm dò lập trường của Nga, với khả năng Washington cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 trong Hiến chương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Washington cũng đề nghị Matxcơva nêu quan điểm về khả năng toàn bộ liên minh NATO cùng đưa ra những bảo đảm tương tự cho Kiev.

Tuy nhiên theo các nguồn tin của FT, đề xuất cuối cùng sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Ông sẽ là người xác định các bảo đảm an ninh mà Mỹ và NATO dành cho Ukraine, cũng như bản chất của những bảo đảm này.

Điều 5 quy định nguyên tắc về phòng thủ tập thể, trong đó một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của NATO sẽ bị coi là tấn công tất cả.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào ngày 10-11.

Cho đến nay, Nga và Ukraine vẫn bất đồng về nhiều điều khoản chấm dứt chiến sự, nhất là vấn đề lãnh thổ ở Donbass.

Phát biểu mở đầu, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết những cuộc tiếp xúc gần đây với cả hai bên đã giúp "thực sự xác định và thu hẹp bất đồng". Ông đồng thời khẳng định Tổng thống Trump cam kết đạt được hòa bình.

Trước đó ông thông báo 4 vấn đề chính mà Mỹ sẽ tập trung thảo luận, bao gồm chấm dứt xung đột, cung cấp "đảm bảo an ninh hậu chiến đáng tin cậy", xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế cho Ukraine, và giải quyết các mối quan ngại về nhân đạo.

Ông Kushner cho biết thêm rằng Washington đang tìm cách cải thiện các thỏa thuận an ninh hiện có tại châu Âu, đồng thời "xác định những điểm mà các cơ chế hiện tại còn thiếu sót".

Trong khi đó Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov nhấn mạnh Kiev tập trung vào việc đạt được các bảo đảm an ninh và một nền hòa bình lâu dài.

Về phần mình, Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky nói Matxcơva hy vọng các cuộc đàm phán sẽ đạt tiến triển hướng tới hòa bình, vì lợi ích của Nhân dân hai nước.

Ông Zelensky tố Nga tìm cách chia cắt Ukraine

Trước thềm đàm phán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố vị thế của Kiev trên bàn đàm phán đã được củng cố với những bước tiến gần đây trên chiến trường, đồng thời Nga đã hứng chịu tổn thất kỷ lục.

Ông Zelensky cũng có cuộc họp với chính quyền tại 5 khu vực tiền tuyến gồm Kharkov, Kherson, Dnipro, Sumy và Donetsk, cùng Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko.

Sau đó ông cáo buộc Nga đang sử dụng các cuộc tấn công nhằm vào cầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để chia cắt đất nước dọc theo sông Dnipro, theo Kyiv Post.

Nhà lãnh đạo Ukraime đồng thời cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ các khu vực tiền tuyến chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong khi đó phía Nga khẳng định các máy bay không người lái của họ đã tấn công các cơ sở năng lượng, tàu chở khí tài quân sự và hàng hóa lưỡng dụng phục vụ quân đội Ukraine.

Các mục tiêu bị tập kích gồm các trạm biến áp ở Dnipro, Poltava, Kiev, 3 tàu chở vũ khí, thiết bị quân sự, nhiên liệu và hàng hóa lưỡng dụng trên Biển Đen, ngoài khơi Odessa, theo Hãng thông tấn Tass.