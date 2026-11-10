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Đàm phán Mỹ - Nga - Ukraine và vấn đề nhượng bộ đổi lãnh thổ

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Hãng Reuters ngày 9-11 dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ cả Nga và Ukraine đều đang thể hiện sự linh hoạt nhất định về vấn đề nhượng bộ đổi lãnh thổ.

Nga, Ukraine phát tín hiệu linh hoạt về vấn đề lãnh thổ? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh các cuộc đàm phán ba bên do Mỹ làm trung gian tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), sắp diễn ra trong hai ngày 10 và 11-11.

Trao đổi với báo giới trước thềm các cuộc đàm phán, vị quan chức Mỹ (không tiết lộ danh tính) nói rằng các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ là chủ đề trọng tâm của các vòng thảo luận, gồm khả năng áp dụng cơ chế phòng thủ tương tự Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dành cho Kiev.

Điều 5 NATO vốn quy định về nguyên tắc phòng thủ tập thể, nêu rõ một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của khối đồng nghĩa với tấn công toàn khối.

Từ trước đến nay, cả Ukraine và Nga đều giữ lập trường cứng rắn về vấn đề lãnh thổ. Phía Kiev yêu cầu đẩy lùi lực lượng Nga về đường biên giới trước chiến sự, trong khi Matxcơva muốn được công nhận "thực tế lãnh thổ mới" dựa trên thực địa khi bắt đầu xác lập đàm phán.

Tuy nhiên, theo quan chức Mỹ, cả hai bên giờ đây đều đang kín đáo cho thấy tiềm năng thỏa hiệp.

Vị này cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào về lãnh thổ nhiều khả năng sẽ chỉ đạt được vào giai đoạn cuối của quá trình đàm phán, sau khi các nội dung khác đã được thống nhất, bao gồm cấu trúc an ninh thời hậu chiến.

Hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu nỗ lực trung gian của Mỹ tại các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi. Quan chức Mỹ tiết lộ các đặc phái viên có khả năng sẽ tới Nga vào thời điểm thích hợp sau đàm phán.

Theo quan chức này, Washington "lạc quan thận trọng" về khả năng đạt được những tiến triển đàm phán.

Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Đài CBS News hôm 8-11, Tổng thống Trump bày tỏ niềm tin rằng chiến sự Nga - Ukraine sẽ sớm kết thúc, nhưng lưu ý Ukraine sẽ có “diện mạo khác đôi chút”.

Ngày 9-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Ukraine hiện đã là một quốc gia khác khi xét về mặt địa lý, đồng thời cho rằng những thay đổi trên thực địa là điều không thể phủ nhận, theo Hãng thông tấn TASS.

Ukraine chưa lên tiếng về các phát ngôn trên. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9-11 khẳng định những kết quả đạt được trên chiến trường, đặc biệt từ các chiến dịch phòng thủ, đang giúp Kiev củng cố sức mạnh và gia tăng lợi thế trên bàn đàm phán với Nga.

Nga, Ukraine phát tín hiệu linh hoạt về vấn đề lãnh thổ? - Ảnh 3.Anh cho đội xuồng tự hành chạy suốt ngày đêm để chặn tàu chiến Nga

Anh lần đầu tiên triển khai đội xuồng tự hành để ngăn chặn các tàu chiến và tình báo của Nga. Trong khi đó Nga tiếp tục khẳng định châu Âu không có vai trò trên bàn đàm phán chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

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    Chủ đề: Đàm phán lãnh thổ Mỹ Ukraine Nga

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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