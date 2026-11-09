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Anh cho đội xuồng tự hành chạy suốt ngày đêm để chặn tàu chiến Nga

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Anh lần đầu tiên triển khai đội xuồng tự hành để ngăn chặn các tàu chiến và tình báo của Nga. Trong khi đó Nga tiếp tục khẳng định châu Âu không có vai trò trên bàn đàm phán chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Nga dập tắt kỳ vọng tham gia đàm phán về Ukraine của châu Âu - Ảnh 2.

Xuồng không người lái do Anh triển khai để ứng phó với các hành động mà nước này cho là can thiệp và do thám của Nga - Ảnh: PA

Anh ứng phó với chiến thuật do thám của Nga

Theo Independent, trước lo ngại về hoạt động được cho là can thiệp và do thám của Nga, Anh lần đầu triển khai biên đội xuồng tự hành Kraken 3 để đánh chặn tàu chiến và tàu do thám Nga quanh vùng biển nước này.

Các xuồng Kraken 3 dài 8,4m, có tốc độ tối đa 55 hải lý/giờ và có thể hoạt động liên tục trên biển tới 30 ngày cho mỗi nhiệm vụ. Biên đội sẽ làm việc hai ca để duy trì hoạt động "suốt ngày đêm".

Phó đô đốc Steve Moorhouse nói đội xuồng này sẽ bắt đầu hoạt động "sớm nhất có thể", nghĩa là việc triển khai có thể diễn ra trước cuối năm nay.

Phó chỉ huy lực lượng tàu mặt nước Adam Ballard khẳng định đây là bước tiến hướng tới một lực lượng hải quân hỗn hợp, kết hợp tính linh hoạt và vượt trội của các hệ thống tự hành với sức mạnh từ các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting cho biết Anh đang sử dụng mức tăng chi tiêu quốc phòng liên tục lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh để trang bị công nghệ tự hành tiên tiến nhất cho các thủy thủ, giúp bảo vệ vùng biển của Anh và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông, môi trường an ninh hiện nay về căn bản đã khác so với những thập niên trước. Khả năng đổi mới nhanh chóng đang trở thành yếu tố quyết định sức mạnh quân sự. Bên cạnh đó, việc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng góp phần củng cố năng lực răn đe, qua đó giảm nguy cơ phải thực sự tham chiến.

Gần đây, Hải quân Hoàng gia Anh đã theo dõi tàu do thám Viktor Leonov của Nga gần Scotland trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Strike Warrior của NATO. London đồng thời triển khai giám sát các tàu chở hàng hóa bị trừng phạt qua eo biển Manche.

Hồi tháng 6, tại eo biển Manche, lực lượng Anh cũng lên kiểm tra tàu chở dầu Smyrtos thuộc đội tàu bóng tối bị trừng phạt, nhằm thực thi lệnh trừng phạt và hạn chế nguồn thu dầu mỏ của Nga.

Nga dập tắt kỳ vọng tham gia đàm phán của châu Âu

Nga dập tắt kỳ vọng tham gia đàm phán về Ukraine của châu Âu - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Điện Kremlin đã đưa ra bình luận sau khi một quan chức Liên minh châu Âu (EU) tiết lộ các quan chức an ninh quốc gia của EU, NATO, Đức và Anh sẽ có mặt tại Abu Dhabi - địa điểm diễn ra cuộc đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine trong ngày 10 và 11-11.

Vị quan chức này nói thêm rằng hình thức tham gia cụ thể sẽ được hé lộ khi đàm phán diễn ra.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9-11 khẳng định đàm phán sắp tới vẫn sẽ diễn ra theo khuôn khổ ba bên gồm Ukraine, Nga và Mỹ.

"Có tồn tại những kênh liên lạc riêng giữa Ukraine và các nước châu Âu, cũng như giữa Mỹ và châu Âu", ông Peskov nói.

Châu Âu đang tiến hành các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo bất cứ thỏa thuận nào về việc chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine đều phải công bằng với Kiev. Châu Âu cũng muốn ngăn Mỹ đưa ra những cam kết an ninh mới với Matxcơva mà không qua tham vấn với các nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây làm dấy lên những lo ngại mới về khả năng Washington có lập trường nghiêng về Điện Kremlin, khi ông dự đoán Mỹ và Nga có thể đạt được một thỏa thuận "rất lớn", không chỉ liên quan đến cuộc chiến Ukraine mà còn bao trùm "toàn bộ châu Âu".

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cũng khiến nỗi lo của châu Âu tăng thêm, khi tuyên bố Washington đang xây dựng "một cấu trúc an ninh lớn hơn cho châu Âu, có thể tạo điều kiện cho nền hòa bình lâu dài tại Ukraine".

Trước thềm đàm phán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9-11 thông báo ông đã điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, để thống nhất lập trường với khối về cuộc đàm phán sắp tới.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo khuôn khổ ba bên mang lại kết quả", ông viết.

Về phần mình, bà Von der Leyen khẳng định "EU sẽ hiện diện cùng các đối tác" tại cuộc đàm phán ở Abu Dhabi.

Nga dập tắt kỳ vọng tham gia đàm phán về Ukraine của châu Âu - Ảnh 3.Ông Trump tuyên bố ngừng bắn năng lượng Nga - Ukraine, ông Zelensky nói không biết gì và ra điều kiện bầu cử

Ông Trump nói có ngừng bắn năng lượng Nga - Ukraine nhưng ông Zelensky bảo không biết gì.


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THANH HIỀN
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    Chủ đề: Liên minh châu Âu đàm phán Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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