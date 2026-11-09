Ông Trump nói Ukraine sẽ có ‘diện mạo khác đôi chút’, Nga lập tức đồng ý kiến

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn Đài CBS News hôm 8-11, Tổng thống Trump cho biết: “Sắp có một cuộc họp rất quan trọng diễn ra. Tôi tin rằng cuộc chiến đó sẽ kết thúc, và sẽ sớm kết thúc”.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ hoàn tất việc này, tôi cho rằng điều đó sắp xảy ra và kết cục là họ sẽ có một Ukraine với hình dáng hơi khác một chút” - Tổng thống Mỹ nhận định, song không giải thích chi tiết.

Khi được nhắc lại việc ông đã liên tục cam kết chấm dứt xung đột giữa Matxcơva và Kiev kể từ chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, ông Trump một lần nữa khẳng định xung đột đã không nổ ra nếu ông làm tổng thống vào năm 2022.

"Sẽ không có cơ hội nào [cho xung đột nổ ra]. Nhưng cuộc chiến đã bắt đầu và tôi là người phải tiếp quản xử lý nó" - ông nói thêm.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trước thềm vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ, dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào ngày 10 và 11-11.

Ngày 9-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố Ukraine hiện đã là một quốc gia khác khi xét về mặt địa lý, đồng thời cho rằng những thay đổi trên thực địa là điều không thể phủ nhận, theo Hãng thông tấn TASS.

Khi được hỏi về những thay đổi có thể xảy ra đối với Ukraine mà ông Trump đề cập, ông Peskov nói: “Tôi cho rằng tốt hơn hết các bạn nên đặt câu hỏi này với Tổng thống Trump”.

“Xét về hình dạng lãnh thổ của Ukraine, từ góc độ địa lý, nước này đã là một quốc gia khác. Những thực tế trên thực địa là điều hiển nhiên và hầu như không ai có thể phủ nhận” - người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Ukraine chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.

Bước vào vòng đàm phán tại UAE, lập trường của Kiev dường như không có sự thay đổi.

Tuần trước, ông Sergey Leschenko, cố vấn của ông Zelensky, tuyên bố phái đoàn Ukraine sẽ kiên quyết yêu cầu “ngừng giao tranh tại vị trí hiện tại, mà không từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine”, theo Hãng tin Ukrinform.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời chỉ nhằm tạo điều kiện cho Kiev tập hợp lại lực lượng và tái vũ trang.

Theo phía Nga, cuộc xung đột cần một giải pháp lâu dài nhằm giải quyết tận gốc rễ vấn đề và công nhận những thực tế lãnh thổ mới trên thực địa.